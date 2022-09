Un român nu a avut nicio veste timp de 8 ore despre soția internată după un accident: "Cum e posibil să ai un pacient dispărut?"

Un jurnalist a relatat momentele traumatizante prin care a trecut după ce soția sa a fost victima unui accident și a fost internată la Spitalul Militar Central pentru o intervenție chirurgicală.

Timp de 8 ore, acesta nu a reușit să mai ia legătura nici cu soția sa, nici cu vreun angajat al instituției medicale, în ciuda demersurilor pe care le-a făcut, după cum a relatat într-o postare pe pagina sa de pe Facebook.

"Am pierdut legătura cu soția mea"

"N-am vrut să fac valuri pe acest subiect, dar e prea mult.

Soția mea a fost lovită, ieri, de un biciclist, iar salvarea a dus-o la urgențe la Spitalul Militar Central. Fractură de col femural, internată la ortopedie la SMC.

Am vorbit puțin cu ea de dimineață, era în stand by, fără apă și nemâncată - probabil o pregăteau de operație. Spre deosebire de unii colegi, am refuzat să pun mâna pe telefon și să încep să sun...

De la ora 12.02 am pierdut legătura cu soția mea, este 19.31. La spital, nimeni nu răspunde. Am reușit să ajung, o singură dată, la ortopedie, și am avut un dialog kafkian: „Nu e la noi!”. „Dar unde?” „Dincolo!”. „La ce interior să sun?” „Nu știu, că se tot schimbă”!"

"Cum e posibil să nu răspundă nimeni la telefoane"

"Domle, cum e posibil să ai un pacient dispărut de circa opt ore în spital și a) nimeni de acolo - un psiholog ar fi ideal, dar...- să nu iti spună ce se petrece și b) să nu răspundă nimeni la telefoane, să nu ai un interior al secției de ortopedie, public. Două minute le lua: „L-am operat, este bine, blabla...”. Eu pot specula că e la reanimare, după operație, dar nu e rolul meu să speculez.

Aici, în acestă casă e mama Ancăi. 93 de ani. 90% dependentă de Anca, mai ales psihic. E la pământ cu nervii. Ce să-i spun??? Mi-am și pierdut răbdarea cu ea, fiindcă și eu sunt un pachet de nervi.

Cum e posbil ca nimeni să gândească un mecanism de a comunica cu rudele celor internați, când spitalul este închis și nu pot intra în secție? Cum?

Și, vă spun, sunt mii și mii ca mine. E un element oarecum minor, când în acest sistem de stat ai medici șpăgari - fix acum două zile scriam de unul de la SMC, iar SMC un cuvânt nu a zis...- când ai nosocomiale și malpraxis. E vorba de lipsa de omenie, despre asta e vorba. Medici buni, care să nu ia șpagă se găsesc. Dar mai rar să vezi unul care să nu se uite la tine ca la o fleică pe care o taie felii, ci ca la un om cu suflet, cu temeri, cu emoții. „Zi mersi că te-am operat și ești viu!”."

"Un pic de omenie"

"Un pic de omenie, stimați medici din sistemul de stat, un pic de omenie, atâta cerem, inclusiv pentru noi, cei care stăm acasă și așteptăm să vă deranjați să ne dați un semn.

PS: Soția mea n-a mai ajuns la medic de cel puțin zece ani. Când fiica mea a văzut ce sumă plătește către asigurările obligatorii de sănătate a răma șocată: Tana are salariul mai mare ca ea, dar plătește, în UK, mai puțin, către NHS.

PPS: Scuze, dar după 7.30 de asteptare - iar Anca era cumplit de tristă si de speriată, cum niciodată nu am văzut-o - cred că am si eu dreptul să scriu asa cum am scris.

UPDATE: patru minute după această postare, Anca a primit telefonul și m-a sunat 30 de secunde, fusese operată, era la reanimare. Abia putea vorbi, dar măcar știu unde este...Însă nu regret nimic din ce am scris", a scris jurnalistul pe pagina sa de pe Facebook.