16 ani a avut Victor Pițurcă o relație extraconjugală. Din povestea lui Piți cu fosta balerină Vica Blochina a apărut și un copil.

Însă atunci când Vica Blochina a rămas însărcintă cu Edan, lui Pițurcă nu i-a căzut bine această veste. Și și-a luat mâna de pe Vica Blochina.

„Am avut momente foarte grele financiar. Când am fost însărcinată, eu nu am avut bani de mâncare. Am vândut mașina ca să pot să merg la spital să nasc. Nu am avut bani de chirie atunci. Am vândut tot! Din partea lui Piți nu am avut niciun ajutor", a declarat Vica pentru viva.ro.

Pițurcă nici nu l-a recunocut în prima fază pe Edan, dar a cerut teste ADN și s-a lămurit.

Uitându-se în spate, Vica Blochina crede că a greșit față de soția lui Victor Pițurcă.

„Pe copiii mei i-aș învăța să nu aibă o relație cu un bărbat însurat. E foarte greu, trebuie să-ți asumi. Acum îmi pare rău, poate am rănit multă lume. Mi-aș cere scuze de la soția lui Piți acum", a precizat Vica Blochina.

Vica Blochina avea 20 de ani în momentul în care a început o relație cu Piți, 39 de ani la vremea respectivă. Blochina a tot sperat că fostul antrenor al echipei naționale va divorța și se va muta cu ea, ceea ce nu s-a întâmplat.