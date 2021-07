Vorbitul la telefonul mobil poate produce cancer, anunta expertii: Cate minute pe zi puteti vorbi, pentru a ramane sanatos

Vorbitul la telefonul mobil in exces poate provoca cancer FOTO: Shutterstock

Cercetatorii de la prestigioasa Universitate California din Berkely, Statele Unite au facut o ampla analiza a rezultatelor a 46 de studii diferite din toata lumea, privitoare la utilizarea smartphone-urilor. S-a descoperit ca folosirea telefonului mobil doar 17 minute pe zi, intr-o perioada de 10 ani, creste riscul aparitiei tumorile canceroase cu 60%.

Expertii americani au examinat cu meticulozitate analize anterioare efectuate in Statele Unite, Suedia, Marea Britanie, Japonia, Coreea de Sud si Noua Zeelanda, pentru a obtine o intelegere imbunatatita a sanatatii persoanelor care vorbesc la dispozitivele mobile, potrivit Daily Mail.

Autorii studiului spun ca oamenii ar trebuie sa utilizeze un telefon fix, ori de cate ori este posibil, pentru efectuarea de apeluri. Cercetatorii au anuntat ca utilizarea unui telefon mobil timp de 1.000 de ore sau aproximativ 17 minute zilnic, intr-o perioada de zece ani, a crescut riscul dezvoltarii tumorilor canceroase cu 60%.

Expertii au anuntat ca radiatiile emise de undele telefoanelor mobile "interfereaza cu mecanismele celulare" si pot duce la crearea de proteine de stres, care cauzeaza deterioararea AND-ului, tumori si chiar moartea celulelor, in cazuri extreme.

Rata detinerii de telefoane mobile din lume este in crestere, iar studiile arata ca aceasta a ajuns la 87% din locuintele care au cel putin un dispozitiv mobil in 2011, iar in 2020, la 95%.

Joel Moskowitz, autorul studiului, a declarat ca oamenii ar trebuie sa scurteze timpul pe care il petrec la telefonul mobil, sa-l tina departe de corp si sa foloseasca un aparat fix, acolo unde este posibil.

Cercetarile care examineaza legatura dintre utilizarea smartphone-urilor si cancer sunt "controversate", a spus Moskowitz, care a adaugat ca "acesta este un subiect politic extrem de sensibil", iar industria de smartphone-uri din intreaga lume sustine un puternic lobby pentru vanzarea dispozitivelor sale.

Astfel, exista multe ramificatii economice semnificative in industria telefoanelor mobile, care finanteaza o serie de studii pe aceasta tema. Echipa de la Universitatea din Berkely a realizat cercetarea impreuna cu Centrul National al Cancerului din Coreea de Sud si Universitatea Nationala din Seul.

Cu toate astea, Administratia pentru Alimente si Medicamente din Statele Unite scrie pe site-ul sau, ca nu exista "dovezi stiintifice consecvente sau credibile legate de probleme de sanatate cauzate de expunerea la energia de frecventa radio emisa de telefoanele mobile".

Cercetarea a fost publicata in revista International Journal of Environmental Research and Public Health.