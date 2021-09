Tratamentul varicelor prin tehnica Venosteam

Pentru mulți oameni, varicele și venele “păianjen”- o variație comună, ușoară a varicelor- sunt pur și simplu o preocupare cosmetic. Pentru alții, acestea provoacă o adevărată durere și disconfort sau pot duce uneori la probleme grave.

Orice venă superficială poate deveni o venă varicoasă, dar cel mai frecvent sunt afectate cele de la membrele inferioare. Se întâmplă asta deoarece mersul și statul în picioare crește presiunea în venele inferioare, acestea devenind răsucite și mărite.

Ads

1. Care sunt cauzele apariției varicelor?

Principala cauză de apariție a varicelor sunt valvele slabe sau deteriorate. Arterele transport sângele din inimă către restul țesuturilor din organism, iar venele ajută la întoarcerea acestuia la inimă, astfel încât acesta să poată fi recirculat. Pentru a întoarce sângele în inimă, venele de la nivelul picioarelor trebuie să acționeze împotriva gravitației.

Contracțiile musculare ale mușchilor membrelor inferioare acționează ca pompe, iar pereții elastici ai venelor ajută la reîntoarcerea venoasă. Valvele minuscule aflate pe traiectul venelor se deschid pe măsură ce sângele circulă și se închid pentru a împiedica curgerea acestuia în sens invers. Dacă aceste valve sunt slabe sau deteriorate, sângele poate curge înapoi și se poate acumula în venă, provocând venele să se întindă sau să se răsucească.

2. Ce înseamnă tehnica Venosteam?

Tehnica Venosteam este o nouă metodă, dezvoltată de prof. Rene Milleret, chirurg în Montpellier, Franța. În comparație cu scleroterapia (obliterarea), aceasta permite închiderea varicelor mult mai mari și mai dificile, și cel mai important - toate, complet, în timpul unui singur tratament. În timpul tratamentului VenoSteam, nu administrăm agenți farmacologici în sistemul venos, ci doar vapori de apă. Prin urmare, nu există o limită cantitativă a procedurii cunoscută pacienților din tratamentele cu scleroterapie.

Clinica VenArt este singura clinică din România în care se utilizează metoda VenoSteam pentru tratarea varicelor. Această tehnică este bazată pe o tehnologie inovatoare minim-invazivă, cu rezultate foarte bune pe termen lung și multiple avantaje față de metoda clasică de tratare a varicelor.

3. Avantajele tratamentului varicelor prin metoda VenoSteam

Comparativ cu alte metode folosite în tratarea ambulatorie a varicelor, cum sunt laser și radiofrecvența și care au înlocuit metodele chirurgicale clasice și mult mai invasive de stripping (smulgerea venelor), noua metodă VenoSteam cu aburi are avantaje indiscutabile, printre care se numără:

Metodă minim-invazivă- venele sunt închise cu ajutorul unei cantități mici de abur introduse în vena afectată prin intermediul unui cateter foarte flexibil al cărui diametrul este de 1,2 mm.

Fără cicatrici – procedura nu lasă cicatrici, în plus hematoamele postoperatorii sunt cu mult reduse față de cele care apar după intervenția clasică de stripping. În unele cazuri există o mica incizie care se vede după intervenție în locul de intrare al cateterului prin piele, urmă care dispare în 2-3 luni.

Reluarea activităților normale în aceeași zi- datorită faptului că este o procedură efectuată în regim ambulator, aceasta poate fi efectuată fără internarea pacientului.

Durere minimă

Siguranță

Versatilitate- prin această metodă se poate trata practice orice tip de vene varicoase deoarece cateterul folosit este unul flexibil și poate fi ghidat de-a lungul venelor tortuoase.

Ads

4. Cum se efectuează procedura prin tehnica VenoSteam?

Procedura se efectuează sub anestezie locală. Prima etapă este marcarea și conturarea modificărilor identificate. Apoi, medicul pregătește intrările în vasele pe care intenționează să le închidă folosind porturi subțiri similare portului intravenos. Zona destinată tratamentului este anesteziată local. Introducerea sondelor și injecția de abur are loc sub controlul dispozitivului cu ultrasunete online, astfel încât medicul să aibă o vedere exactă a stării vaselor, a poziției instrumentelor și a progresului tratamentului. Un vârf al injectorului este introdus în intrarea pregătită, prin care medicul furnizează aburului parametrii corespunzători (temperatura în jur de 110 ° C), folosind un vârf subțire, cu un diametru de aprox. 2. mm. Tratamentul este relativ rapid - injecțiile individuale nu durează mai mult de un minut. O operațiune tipică cu normă întreagă nu depășește 60 de minute. Datorită anesteziei, procedura nu este dureroasă și o interferență minimă determină revenirea la funcționarea normală relativ rapid. După procedură, pacientul pleacă acasă.

Ads

5. După procedură

După procedură, pacientul primește produse de compresie a căror sarcină este de a îmbunătăți și accelera vindecarea și de a consolida efectele obținute. Hematoamele mici, de obicei după injectare, pot apărea în zonele tratate. Timp de cel puțin 24 de ore, abțineți-vă de la eforturi mai mari - ar trebui să mergeți și să funcționați normal, dar fără supraîncărcare. Dacă este prezentă durere, vor fi suficiente analgezice simple. Revenirea la locul de muncă este posibilă după 1-2 zile de intervenție chirurgicală.

6. Întreținerea rezultatelor

Aranjăm o vizită de control în termen de 7-10 zile după procedură. Dacă pacientul are nevoie, vă invităm la controale suplimentare, care sunt gratuite în termen de 30 de zile de la procedură. După această perioadă, ne așteptăm la stabilizarea efectelor chirurgicale, organizăm o consultație de închidere a perioadei postoperatorii pentru a evalua indicațiile pentru eventuale proceduri ulterioare. În unele cazuri, poate fi recomandabil să efectuați tratamente de scleroterapie complementare. De asemenea, emitem recomandări preventive.

Ads

Pentru tratarea adecvată a problemelor cu venele varicoase vă recomandăm cu căldură să apelați la serviciile clinicii Venart din Cluj-Napoca, fondată pe principiul excelenței serviciilor chirurgicale, care o vastă experiență în efectuarea acestui tip de procedură, lăudându-se cu rezultate uimitoare care au schimbat viețile multor oameni care au apelat la serviciile oferite.