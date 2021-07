Cele mai nocive mezeluri. Topul preparatelor cu multe E-uri si ingrediente dubioase DOCUMENT

Mezelurile pe care le pot cumpara romanii sunt doldora de aditivi alimentari. De pilda, mezelurile contin intre 4 si 11 E-uri, care dintre care mai dubioase.

Concluzia se desprinde din cel mai recent studiu facut de Asociatia pentru Protectia Consumatorului - InfoCons, o organizatie neguvernamentala ce realizeaza studii comparative a diverselor produse din piata.

11 E-uri in parizer

In acest caz, au fost analizate 24 de produse din carne tip mezel, atat din punct de vedere al informatiilor ce se regasesc pe eticheta acestora cat si prin testarea in cadrul unui laborator de stat.

In urma analizarii etichetelor, a reiesit ca 4% din produse au in continut 4 E-uri, 17% au in continut 5 E-uri, 21% au in continut 6 E-uri, 21% au in continut 7 E-uri, 21% au in continut 8 E-uri, 4% au in continut 9 E-uri, 8% contin 10 E-uri si 4% au in continut 11 E-uri.

Carminul si caramelul, printre E-urile din mezeluri

Printre aditivii alimentari gasiti la o analiza amanuntita se afla si carminul, un E nociv, produs din praf de gandaci rosii, dar care este prezent in multe alimente procesate.

De asemenea, caramelul, sorbatul de potasiu, nitritul de sodiu, nitratul de sodiu, acetatul de sodiu sunt alte E-uri prezente in mezeluri.

O problema, arata specialistii, e legata si de continutul de carne al acestor produse de tip mezel.

Ce contin, de fapt, mezelurile

Ele reprezinta, de fapt, tocatura din resturi de carne, tendoane, soric, slanina, cu totul, pana la 40 la suta grasime, la care se pune si carne dezosata mecanic sau carne MDM, o tocatura din resturi precum tendoanele.

Ingredientele sunt trecute in ordinea cantitatilor folosite. Daca vedem ca primul e apa, acesta este ingredientul care primeaza. Apoi daca pe eticheta urmeaza grasimea si carnea MDM, adica dezosata mecanic, trebuie sa intelegem ca ea contine resturile care au ramas pe carcasele de carne.

