Lungimea uluitoare a vaselor de sange din corpul uman. Comparatia de necrezut cu circumferinta Pamantului

Sangele este pompat in interiorul corpului nostru catre inima, el trecand prin mai multe tipuri de "tuburi", inainte de a reveni la cel mai important organ al sistemului circulator.

Uimitor este faptul ca lungimea tuturor vaselor de sange ale omului este de aproximativ 97.000 de kilometri!

Sangele de la inima este directionat, mai intai, prin niste artere rezistente si elastice. Aorta, care este artera principala se ramifica pentru a forma sistemul circulator, care duce oxigenul la toate tesuturile corpului, potrivit Independent.

Aceste artere se micsoreaza treptat in dimensiune, pana cand ajung la capilare, niste tuburi foarte mici cu pereti subtiri, unde se produc schimburile de gaze cu tesuturile. Venele, care se maresc, in sens invers, duc sangele dezoxigenat inapoi la inima.

Astfel, expertii au calculat ca lungimea totala a vaselor de sange din organism este de circa 97.000 de kilometri, o cifra cu adevarat uriasa, daca o comparam cu circumferinta Pamantului, de 40.075 de kilometri, ceea ce insemana ca prima este de peste doua ori mai mare!

Ca o ciudatenie, poate, capilarele care sunt cele mai mici vase de sange, pot atinge aproape 80% din lungimea totala a acestora, din corpul uman, conform Live Science.

In aceasta insumare au intrat venele provenite din toate zonele majore ale corpului, insa nu toata lumea are aceeasi cantitate. Cu cat esti mai mic in varsta, cu atat ai mai putin sange, dar si vase de sange mai reduse.