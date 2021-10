Laserele - soluții terapeutice imbatabile împotriva acneei!

Acneea, o problemă contemporană! Încă ne confruntăm cu un număr crescut de cazuri grave, atât în rândul adolescenților, cât și al adulților. Peste 75% dintre cazuri sunt adolescenți cu forme severe, inflamatorii de acnee. Ritmul de viață și alimentația dezordonată și nesănătoasă agravează această patologie, ale cărei consecințe le reversăm cu greutate. Mai mult decât atât, se consideră că peste 80% dintre persoane vor prezenta la un moment dat în viață cel puțin un episod de acnee/ erupție acneiformă.

Din fericire, pe lângă tratamentele convenționale din acnee, în ultimii ani, tehnologia laser reprezintă un real ajutor, fie că vorbim despre leziunile de acnee active, fie că vorbim despre cicatrici, indiferent de forma acestora.

Despre cele mai eficiente soluții ale momentului, ne vorbește doctor Amalia Anghel, medic primar dermatologie-venerologie, specialist în cadrul Skinmed, cea mai prestigioasă clinică de dermatoestetică din Europa de Est: “Vestea bună este că, din punct de vedere tehnologic, înregistrăm o evoluție marcantă în domeniul dermatologiei și avem la dispoziție o serie de tehnologii laser și topice pentru tratamente locale minim invazive, cu controlul complet al leziunilor de acnee. Laserul în acnee este acum utilizat pentru toate formele active, adesea în combinații de tratament, la indicația medicului specialist și se poate interveni atât asupra leziunilor active, cât și asupra urmelor, precum semnele roșii/pigmentate sau cicatricilor deprimate. Medicul este cel care decide protocolul de tratament. Terapia cu laser se adresează atât leziunilor active de acnee, cât și cicatricilor. Rezultatele apar imediat după procedură, nu există reacții adverse importante, vindecarea fiind rapidă, iar efectul mentinandu-se mult timp.”, precizează ea.

Ce tipuri de lasere există pe piață și care sunt indicațiile pentru fiecare?

Laserul Clear Skin

Acest laser diminuează flora de tip Propionibacterium acnes prin alterarea membranei celulare bacteriene. Se reduce, de asemenea, activitatea glandelor sebacee, care secretă sebum în cantitate mai mică, mai fluid. În același timp, el provoacă o reacție de vindecare, cu sinteză de colagen și elastină, corectând cicatricile postacnee. Lungimea de undă utilizată în această este dedicată acțiunii asupra glandei sebacee cu reorganizarea epidermului și drenajul acesteia, reducerea secreției de sebum și efect antiinflamator. Procedurile nu sunt dureroase, iar pacientul se poate întoarce la activitățile zilnice pentru că pielea nu a fost afectată și nu are nevoie de o perioadă de vindecare.

Ce tratezi cu laserele de tip vascular?

Semnele roșii sunt tratate cu ajutorul laserelor de tip vascular, cu o lungime de unda dedicate absorbției la nivelul microvascularizatiei precum, Vbeam Pulsed Dye Laser. Acesta este un laser care nu are efecte adverse, nu „iradiază”, nu provoacă arsuri. Este folosit de peste 15 ani în tratarea diferitelor afecțiuni vasculare, însă tehnologia actuală și modelele mult îmbunătățite oferă eficacitate și siguranță pentru tratamentele diferitelor afecțiuni, cum ar fi rozaceea. Procedura nu necesită pregătirea anterioară a pacientului, provoacă doar cu un mic disconfort local sau o ușoară senzație de căldură. Restricțiile ulterioare sunt limitate și se rezumă la cel mult 1-2 zile post tratament.

Ce tratezi cu laserele ablative?

Semnele reziduale ale cicatricilor sunt corectate cu ajutorul laserelor de rejuvenare precum Clearlift sau laserele ablative precum laserul CO2. Laserele de remodelare sunt inductori ai proceselor noastre fiziologice, cu activare celulara, dar fară a induce suferință și recuperare în tegumentul de suprafață. Nu există timp de recuperare, pielea nu se înroșește sau exfoliază și poate fi făcut în pauza de prânz! Laserele ablative asociază efectul termic stimulator cu minima ablație, pentru acestea existând un timp de recuperare de 5-6 zile în care pielea este roșie și se va exfolia. Este de preferat pentru cicatricile profunde.

Epilarea definitivă cu Laserul SOPRANO TITANIUM, regele laserelor!

Epilarea definitivă cu laser este cea mai răspandită procedură de estetică. Intr-adevăr, laserul este şi soluția de lungă durată pentru îndepărtarea părului nedorit. Epilarea laser definitivă trebuie efectuată într-o clinică dermatologică, deoarece acest aparat este unul medical, din punctul de vedere al tehnologiei folosite. Soprano Ice Titanium/Platinum este tehnologia laser de ultimă generație, top la nivel mondial, cu cea mai mare eficiență pentru îndepărtarea pilozității. Niciun alt laser de pe piață nu atinge performanțele acestui laser-rege! De ce?

Pentru că Soprano Ice Platinum/Titanium combină trei lungimi de undă diferite și este eficient pentru toate tipurile de piele, toate tipurile de pilozitate și pe tot parcursul anului, putand fi utilizate chiar și pentru pielea bronzată în maximă siguranță. Procedurile sunt rapide, uşoare, lipsite de durere şi confortabile pentru pacient, asigurând cele mai bune rezultate clinice. Ceea ce aduce nou Titanium este un aplicator quatro (4 cm) cu eficientizarea în timp a acestui tratament (durata fiind acum înjumătățită) și optimizarea mecanismului de răcire (gratie căruia tratamentul este lipsit de orice urma de durere).

„Tehnologiile laser în permanentă expansiune au reprezentat o piatră de temelie în dermatologia clasică, dar și estetică. Doar cu ajutorul acestora reușim a trata unele afecțiuni, a corecta și controla probleme care pană acum nu aveau soluție, în deplină siguranță pentru pacient. La clinica Skinmed, sănătatea este o stare de bine pe care acum reușim să o menținem în timp!”, explică Dr. Amalia Anghel, medic primar dermatovenerologie Skinmed Clinic, Centrul de Excelența Dermatologie București.

Istoria laserelor

La începutul secolului trecut, Albert Einstein descria pentru prima dată un principiu de funcționare a unor dispozitive ce aveau să devină, după ani de studii, perfecționate și numite LASER (Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation). În medicină, laserele și-au făcut debutul în anul 1961 în domeniul oftalmologiei.

Prima atestare a utilizării laserului în dermatologie datează din 1963, când s-a observat că aceste dispozitive pot trata selective leziunile pigmentare. De atunci, prin evoluția continuă a tehnologiei, laserele sunt într-un proces de continuă perfecționare și studiere a profilului de siguranță, astfel, astăzi avem o gamă largă de astfel de dispozitive performante și sigure, specializate pentru diferite nevoi.

Pentru că Skinmed Clinic, Centrul de Excelența în Dermatologie București, îți este alături, poți participa la Concursul Învingem acneea împreună! (în desfășurare până la data de 18 noiembrie pe rețelele de socializare ale clinicii). Dr. Amalia Anghel și echipa ei de specialiști vor alege 2 câștigători care vor beneficia de tratamente în valoare de 2.000 Euro (diagnostic, tratament lasere și terapii moderne non-invazive).

