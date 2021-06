Dispozitiv pentru slabit controversat. Pacientul poate consuma doar alimente lichide insa unii au baut ciocolata topita

O echipa de cercetatori din Noua Zeelanda a conceput un dispozitiv de blocare a gurii cu ajutorul magnetilor, menit sa ajute la pierderea din greutate, inventie comparata cu un instrument de tortura de numerosi utilizatori de internet, relateaza AFP marti.

Prezentat drept "o premiera mondiala", dispozitivul, care nu este deocamdata comercializat, este aplicat de un dentist pe molari. Odata blocate cu ajutorul dispozitivului, maxilarele nu mai pot fi deschise decat doi milimetri.

Paul Brunton, cercetator in domeniul sanatatii in cadrul Universitatii din Otago, a explicat ca acest dispozitiv determina pacientul sa consume doar alimente lichide, iar capacitatea sa de a respira sau de a vorbi nu este afectata.

"Este o solutie alternativa neinvaziva, reversibila, economica si atractiva la procedurile chirurgicale", a spus el, adaugand ca "acest dispozitiv nu prezinta consecinte nefaste".

Echipa sa a explicat ca aceasta inventie ar "contribui la combaterea epidemiei globale de obezitate".

Intr-un articol publicat in editia din iunie a revistei medicale British Dental Journal, cercetatorii au explicat ca sapte femei care au testat timp de doua saptamani acest dispozitiv numit DentalSlim Diet Control au pierdut, in medie, 6,36 kilograme.

Cercetatorii au precizat ca, initial, pacientelor li s-a parut ca dispozitivul era usor inconfortabil, inainte de a-l considera "tolerabil".

Aceasta inventie, care aminteste de procedurile practicate in anii 1980 care constau in ligatura maxilarului, este prevazut cu un sistem de siguranta, ce permite eliberarea gurii in caz de urgenta, de varsaturi sau de atac de panica. Niciuna dintre persoanele care au participat la testarea dispozitivului nu a folosit acest sistem de siguranta pe parcursul celor doua saptamani, au notat cercetatorii. O femeie a recunoscut, insa, ca a consumat ciocolata topita, pentru o doza rapida de zahar.

Dispozitivul a atras numeroase critici din partea utilizatorilor de internet care au denuntat caracterul "respingator si dezumanizant" al acestei inventii.