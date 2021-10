Cum a slăbit Jamie Oliver 12 kilograme mâncând la fel de mult ca înainte

Celebrul chef Jame Oliver a reușit să dea jos nu mai puțin de 12 kilograme într-un timp relativ scurt și fără să țină o dietă drastică. Din contră, spune că mânca mai mult decât înainte.



Britanicul Jamie Oliver spune că singura schimbare pe care a făcut-o a fost legată de obiceiurile alimentare.

Într-un interviu acordat Radio Times, celebrul chef a povestit că a slăbit 12 kilograme extrem de simplu: „Am redus carnea şi am crescut cantitatea de legume, am dormit mai mult şi am făcut mai multă mişcare.”

Mai mult, spune că nu a renunțat la niciun fel de aliment și nici nu a redus porțiile.

„Am slăbit 12 kilograme destul de repede şi cu siguranţă nu din cauza faptului că nu am mâncat. Dimpotrivă, am mâncat mult mai mult decât eram obişnuit”, a afirmat Oliver, potrivit The Telegraph.

Cu alte cuvinte, singura schimbare pe care a făcut-o în alimentația sa a fost să inverseze cantitățile: porţii mari de legume şi mai puțină carne.

„Am crezut că algele sunt lucruri hippy, dar strămoşii noştri le-au mâncat-o. Sunt bogate în iod şi sunt cele mai nutritive legume din lume”, a mai spus Chef Oliver.

El mai spune că bea alcool doar la sfârșit de săptămână.