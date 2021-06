De ce sa soliciti servicii medicale la domiciliu atunci cand nu te poti deplasa la spital?

Sanatatea este cel mai important lucru de care avem nevoie. Iar sanatatea ta si a celor dragi tie, trebuie sa fie singurul lucru care sa te preocupe. Atunci cand corpul e bolnav, nimic nu mai este la fel. De aceea, ar fi bine sa te asiguri de fiecare data ca ai analizele la zi si ca stii totul despre corpul tau. Ai nevoie de asistenta medicala la domiciliu pentru ca nu te poti deplasa la spital? Sau vrei ca mama ta sa fie consultata de un specialist, dar starea ei nu iti permite sa o duci la spital? Pentru astfel de situatii in care pacientul nu poate fi internat, din diferite motive, o echipa intreaga de asistenti medicali poate fi chemata pentru a oferii pacientului ingrijiri medicale la domiciliu.

Indiferent daca ai nevoie de perfuzii la domiciliu, injectii la domiciliu, monare sonda urinara, tratamente escara, analize medicale, scos fire postoperator sau alte inteventii, poti solicita ajutorul unui specialist. De fiecare data cand ai nevoie de servicii medicale la domiciliu pentru tine, sau o persoana draga, echipa Home Medica iti sta la dispozitie.

Iata care sunt beneficiile pe care le poti avea atunci cand optezi pentru asistenta medicala la domiciliu.

Cabinetul doctorului este ultimul loc unde ti-ai dorii sa ajungi, insa din pacate uneori nu ai de ales. Ai nevoie de parerea medicului pentru a stii ca totul este bine. Chiar daca nu poti scapa de vizita la medic, macar poti reduce vizitele in cabinetul acestuia. Opteaza pentru asistenta medicala la domiciliu, o intreaga echipa de asistenti medicali iti sta la dispozitie pentru a te ajuta sa iti recapeti starea de sanatate. Urmand recomandarile medicului specialist, asistentul iti v-a administra tratamentul medicamentos si o sa aiba grija ca starea ta de sanatate sa se imbunatateasca, fara sa fie nevoie sa iesi din confortul casei tale.

Siguranta si confort. Un studiu realizat in 2016 pe 112 mii de pacienti a aratat ca cei care au fost tratati acasa au avut o vindecare mai rapida decat cei care au fost tratati in cadrul unui spital. Faptul ca esti acasa, te ajuta sa te simti in siguranta si sa te bucuri de tot confortul de care ai nevoie pentru a te repune pe picioare. Uneori internarea in spital poate duce la alte complicatii, cum ar fi contactarea unui virus care poate inrautatii situatia. Ingrijirea la domiciliu iti ofera posibilitatea de a sta in preajma familiei care poate face totul sa fie mai usor. Evitarea internarilor in spital. Cu siguranta doar gandul de a sta internat in spital iti provoaca un stres imens. Grijile si stresul nu fac decat sa inrautateasca situatia. Orice pacient Home Medica beneficiaza de asistenta la orice ora, deci ori de cate ori se intampla sa ai o urgenta si sa nu stii ce ar trebui sa faci, apeleaza cu incredere la ei. Salvezi bani si timp. Orice internare in spital costa, chiar daca este un spital de stat, tot ai nevoie de bani pentru cheltuieli. Chiar daca serviciile oferite de asistentii medicali acasa nu sunt gratuite, cu siguranta sunt mai avantajoase. Nu trebuie sa te deplasezi la spital si nici sa astepti ca cineva sa te ia in seama, trebuie doar sa soliciti ajutorul unui medic la domiciliu. Timpul tau este important, fiecare minut inseamna inca o sansa la o viata sanatoasa, in loc sa stai in camera de asteptare, sau pe holul unui spital asteptand cu tensiune ca cineva sa se ocupe si de problema ta, mai bine suni si in cel mai scurt timp un specialist o sa vina la tine. Independenta. Atunci cand esti acasa, iti este mult mai usor sa soliciti ajutorul unui membru al familiei sa te ajute sa te deplasezi la baie, sau sa te ajute sa faci dus, insa la spital trebuie sa ceri asta unei asistente care poate in acel moment este ocupata cu un alt pacient. Acasa la tine esti singurul pacient care necesita atentia, nu e nevoie sa astepti. Atunci cand optezi de asistenta medicala la domiciliu, rutina ta de zi cu zi nu este data peste cap. Poti face in continuare ceea ce faceai si in alte zile, in limita posibilitatilor impuse de starea ta de sanatate.

Cine e Home Medica si ce servicii ingrjiri medicale la domiciliu ofera?

Serviciul de asistenta medicala la domiciliu este destul de nou in Romania, insa pana acum, pacientii au avut parte de cele mai bune servicii. Echipa Home Medica este formata din asistenti medicali cu experienta in domeniul. Acestia pun pasiune in ceea ce fac si trateaza intotdeauna pacientii cu seriozitate si prioritate. Zeci de pacienti au fost multumiti de modul in care au fost tratati. La doar un telefon distanta, sau cu o vizita pe site, poti programa o vizita a unui asistent medical la tine acasa. Poti alege servicii ingrijiri medicale la domiciliu pentru tine sau o persoana draga a carei stare de sanatate te preocupa.

Pentru ca fiecare pacient necesita alt fel de ingrijiri, fiecare tratament este personalizat in functie de situatie. Nu ai nevoie de internare, la orice ora ai nevoie, un asistent medical specializat iti sta la dispozitie 24/7 pentru a te ajuta sa fi bine.

Echipa Home Medica detine autorizatie de functionare de la Ministerul Sanatatii, deci poti sa fi sigur ca esti pe maini bune. Iata ce servicii la domiciliu ofera echipa pentru a stii cand poti sa apelezi la ei.

Administrarea perfuziilor medicamentoase sau a celor de hidratare cu vitamine, recomandate de medicul curant.

Tratamentul escarelor. In cazul aparitiei escarelor folosim tratamentul adecvat stadiului in care se afla erscarele.

Spalaturi auriculare. Indepartarea cerii din urechi sau a secretiilor de puroi din urechi dupa evaluarea starii de sanatate a pacientului.

Aspiratie endotraheala. Inbunatatirea functiei respiratorii prin curatarea cailor respiratorii si a traheei prin indepartarea secretiilor.

Recoltare de analize. Rezultatele analizelor medicale sunt trimise pacientului prin email cand sunt gata.

Administrarea injectiilor. Daca nu ai cine sa iti administreze tratamentul injectabil, nu e nevoie sa te deplasezi la cabinetul medical, poti chema acasa un asistent medical.

Montarea sondei urinare.

Clisma medicala.

Ingrijirea plagilor.

Daca te preocupa starea de sanatate a ta sau a unei persoane dragi, nu ezita, fa acum o programare pe site-ul www.homemedica.ro si chema acasa un asistent medical care sa se ocupe de problema ta. Unele afectiuni grave de sanatate nu provoaca dureri decat atunci cand sunt in stadiu avansat. Ai grija de sanatatea ta si a celor dragi, nu te costa nimic.

