Cum te poti recupera mai repede dupa o fractura? Cu ajutorul terapiei cu oxigen de la Kinetic Performance!

Medicina a evoluat foarte mult in ultima jumatate de secol, iar cu ajutorul tehnologiei moderne, zilnic se descopera noi tratamente, metode preventive si informatii pretioase despre corpul uman. Daca ne uitam la metodele de tratament din trecutul nu tocmai indepartat (secolele 17 si 18 spre exemplu) ni se par destul de rudimentare in comparatie cu metodele folosite astazi si chiar foarte dureroase. Descoperirea a noi informatii despre corpul uman este vitala pentru a avea tratamente eficiente si pentru a intelege de ce apar anumite afectiuni si cum pot fi prevenite acestea.

Pentru ca am mentionat despre tratamentele folosite in trecut, trebuie sa mentionam si despre modul in care erau vindecate fracturile. Pana la inventarea aparatului de radiografie, medicii nu puteau avea o imagine clara asupra fracturilor unei persoane. Astfel, de cele mai multe ori, oasele nu erau asezate la loc in pozitia corecta si se "sudau" nefiresc, provocand durere la miscare sau in unele cazuri chiar imposibilitatea de a mai folosi membrul afectat.

Din fericire, astazi, o fractura nu mai este un diagnostic atat de grav si recuperarea este mult mai usoara. In primul rand, pe baza radiografiilor se stabileste daca este o fractura ce are nevoie doar de imobilizare pentru ca oasele sa se aseze in pozitia fireasca sau daca este nevoie si operatie. Apoi, se va imobiliza partea corpului afectata pentru un anumit numar de saptamani (in functie de tipul si gradul de fracturare) si apoi va fi nevoie de recuperare medicala. Foarte multe au impresia gresita ca dupa inlaturarea ghipsului sau altei metode de imobilizare, vor putea reveni la viata normala. Chiar daca oasele sunt in pozitia corecta dupa terminarea tratamentului ortopedic, nu inseamna ca lucrurile revin la normal imediat. Cel mai bine este sa tii cont de recomandarile medicului si sa urmezi cateva sedinte de fizioterapie. Astfel, alaturi de specialisti vei putea sa recapeti mobilitatea zonei afectate si sa eviti eventualele complicatii. In functie de tipul de fractura, ti se vor recomanda anumite exercitii si proceduri ce te vor ajuta sa uiti de durere si sa fii ca nou.

Una dintre terapiile ce te poate ajuta sa te recuperezi mai repede si mai eficient dupa o fractura este terapia cu oxigen de la Kinetic Performance. Aceasta are numeroase beneficii si poate fi utilizata cu succes pentru tratamentul multor afectiuni. Poate te vei intreba care este mecanismul prin care functioneaza aceasta oxigenoterapie hiperbara la Kinetic Performance. In timpul tratamentului, vei sta intr-o camera hiperbara, un fel de capsula, (statia de tratament), unde vei primi oxigen la o anumita presiune. Avand in vedera ca va fi suplimentata cantitatea de oxigen pe care corpul o primeste, se vor declansa procese naturale de vindecare: sangele bogat in oxigen va hrani toate celulele corpului si va ajunge chiar si in zonele unde din anumite motive, circulatia era ingreunata, cum ar fi zonele afectate de o fractura. Astfel, celulele vor reveni la viata, iar cele moarte vor fi eliminate pentru a lasa locul celor noi, sanatoase. Practic, oxigenoterapia nu face altceva decat sa grabeasca procesul natural de vindecare a organismului. Oxigenoterapia ajuta si la remisia edemului ca urmare a unei fracturi, astfel ca si durerea si presiunea locala vor fi eliminate.

Asadar, daca iti doresti sa te recuperezi mai repede dupa o fractura, apeleaza cu incredere la terapia cu oxigen!