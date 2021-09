Cum sa ai o minte sanatoasa intr-un corp sanatos?

Stresul, agitatia cotidiana, orarul de lucru mult prea incarcat si poluarea mediului inconjurator se transforma zilnic in factori nocivi care scad tot mai mult media de viata. Tinerii se imbolnavesc la varste fragede sau se nasc cu afectiuni pe fond genetic astfel ca, "mente sama in corpore sano" pare o filozofie tot mai greu de atins.

Exista totusi numeroase practici pe care le putem aborda pentru a da frau acestui dicton si pentru a ne imbunatati calitatea vietii. Prin intermediul recomandarilor vaste oferite de catre medicii specialisti si oamenii de stiinta, va putem oferi in cele ce urmeaza o serie sugestii privind cele mai bune practici pentru o minte si un corp sanatos care sa ne ajute sa ne bucuram de viata in adevaratul sens al cuvantului.

5 recomandari pentru un stil de viata sanatos

Consuma alimente proaspete

Desi este mai practic atunci cand ai un program incarcat sa poti beneficia de o alimentatie sanatoasa cand e mai simplu sa comanzi de la fast-food, poti fara sa-ti dai seama, sa creezi un obicei care nu-ti va ajuta mintea si corpul. Pentru o buna functionare a organismului este necesar sa avem un stil alimentar echilibrat din care, sa nu lipseasca cel putin 3 mese pe zi, respectiv 2 gustari, si 2 litri de apa. Mesele trebuie sa aiba un continut optim de macronutrienti, minerale si vitamine, pe care le poti prelua cu succes din fructe si legume proaspete, de sezon, dar si din mancaruri cat mai putin procesate. In acest mod vei reusi sa fii mai plin de energie si mai productiv, mai ales daca, pe langa o alimentatie atenta, fara excese, alegi sa faci si sport.

Fa-ti un program bine definit

Dezordinea nu serveste la nimic, iar organizarea programului anticipat, pe o zi sau o perioada, iti va veni in ajutor ca sa echilibrezi munca, cu efortul fizic si psihic. Alege sa-ti faci liste cu activitatile pe care le ai de facut, fara a omite pauzele de masa, de relaxare sau de somn. Respectandu-le, vei creea o rutina care va contribui la asigurarea resurselor necesare pentru a evita stresul, suprasolicitarea, bolile etc.

Respecta orarul de relaxare

Cand avem prea multe sarcini de dus la bun sfarsit este foarte dificil sa-ti mai faci timp si pentru tine, pentru relaxare, meditatie sau vacante, practici care te-ar putea ajuta sa te incarci cu energie si care te vor ajuta sa-ti mentii performantele si, de ce nu, sa-ti autodepasesti asteptarile. Fie ca e vorba de 5 minute sau de cateva zile, asigura-te ca pauza de relaxare ramane o pauza de care te bucuri constant.

Asculta-ti corpul

Durerea sau oboseala acuta sunt printre cele mai frecvente semnale pe care corpul tau ti le ofera atunci cand are nevoie de o pauza, de o schimbare sau de un control la un specialist. Fa-ti analizele regulat, asculta-ti corpul si nu ignora semnele si nevoile pe care acesta le are.

Evita adictiile toxice

Astazi, tentatiile sunt la tot pasul. Si este foarte usor sa transformi numeroase practici si curiozitati, in adevarate adictii care nu vor aduce nicio contributie benefica vietii noastre. Printre ele se numara si shoppingul impulsiv, tigarile clasice, tigari electronice, alimentele procesate, persoanele toxice cu influente necorespunzatoare etc. Acestea nu sunt in mod cert solutii la problemele tale, ci modalitati temporare prin care amani inevitabilul si prin care faci risipa pe care ai putea s-o transformi in actiuni benefice. Incearca sa vezi partea plina a paharului atunci cand esti in impas si cauta alternative si solutii la problemele tale.

O minte sanatoasa intr-un corp sanatos este un lucru posibil atunci cand exista vointa si cand ne folosim corespunzator de resursele din jurul nostru.