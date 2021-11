Crește mobilitatea corpului tău și uită de durerile articulare - alege FLEXOK Confort

Poti să ridici liber bratele cat mai departe de corp? Dacă da, poți să le întinzi acum pe langa cap și apoi pana la degetele de la picioare? Acestea sunt doar o fracțiune din mișcările facilitate de articulațiile noastre. Fara ele, sistemul nostru musculo-scheletic nu ar putea functiona - articulatiile, alături de oase și mușchi, permit oamenilor să participe la activități fizice de tot felul si sa aiba o viata frumoasa. Insa daca nu tinem cont de orice disconfort sau de orice durere asociata articulatiilor, cartilajelor sau survenita dupa accidente, trebuie sa stim ca afectiunile vor fi din ce in ce mai serioase, afectandu-ne viata si luandu-ne efectiv independența de care avem atat de mare nevoie.

Apare in mod natural aceasta intrebare: “Cum putem rezolva disconfort sau durerile articulare”? Deși in presa si in social media se pune mare accent pe mișcare si pe un stil de viață sănătos, nu vom atinge schimbarea dorita fara sa existe sprijin suplimentar menit să genereze rezultatele considerabile de care avem nevoie.

Ads

Descopera suplimentele alimentare din magazinul Tratamente.bio - FLEXOK CONFORT. Spune stop artrozei, artritei, coxartrozei sau osteoporozei!

Iata de ce nu trebuie sa iti lipseasca din casa acest produs ce contine elementele nutritive de care are nevoie organismul tau pentru a sustine productia de colagen:



Vei avea sprijin de incredere in reducerea durerilor articulare

Ajuti organismul in restaurarea cartilajelor si pastrarea sanatatii lor

Te refaci eficient dupa accidente sau fracturi

Ideal pentru atleti, pentru o recuperare rapida si fara efort

De folos in probleme reumatice de orice fel

12 Ingrediente testate, recunoscute si apreciate in sanatatea articulatiilor

FLEXOK CONFORT are o formula unica, incorporand in procente atent studiate urmatoarele ingrediente cu eficienta dovedita:

Sulfat de glucozamină - poate regenera cartilajele osoase si a lichidul sinovial

Gheara-diavolului - poate creste mobilitatea suferinzilor de osteoartrită / reumatism degenerativ

Turmeric - un excelent antiinflamator natural

Scoarță de salcie - scade durerea in episoadele puternice / cronice de dureri articulare

Boswellia seratta - antiinflamator impresionanta in artrita, artroza, coxaratroza, gonartroza si durerile articulare

Ghimbir - reduce durerile articulare in artrita, artroza, reumatism, guta

Colagen hidrolizat - reduce inflamatia si durerile articulare

Vitamina C - ajuta la fixarea colagenului si creste imunitatea

Ardei iute

Semințe de castan

Sulfat de condroitină - reduce sinteza de acid uric, scade durerilor

Metilsulfonilmetan - scade durerile cronice, osteoartritele, inflamaţiile articulaţiilor, osteoporoza, crampele musculare etc.

Pe măsură ce îmbătrânim, parca simtim tot mai multa durere, în fiecare zi. Orice durere este dificil greu de suportat, dar cea articulară este deosebit de descurajantă. Îndeplinirea sarcinilor zilnice sau chiar umblatul poate fi chinuitor.

Alege FLEXOK Confort pentru a ataca această durere într-un mod organic și pentru a aduce alinare tie...sau celor dragi.

Așa că, dacă esti afectat de dureri articulare, nu iti pierde incă speranța! Incearca acum un tratament cu FLEXOK, alegand pachetul economic de 3 cutii, aici!