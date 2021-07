Irina Begu a dezvaluit de ce nu poate concura la Jocurile Olimpice de la Tokyo dupa ce a descoperit ca a fost infectata cu virusul care declanseaza "boala sarutului".

Desi are o denumire prietenoasa, boala, al carei nume stiintific este mononucleoza infectioasa, se manifesta extrem de grav in 30 la suta dintre cazuri si poate duce chiar la aparitia unor tumori.

Ads

Mononucleoza, cunoscuta ca "boala sarutului", a facut-o pe sportiva din Romania sa renunte sa joace in turneul olimpic de tenis. Begu nu este prima tenismena care sufera de acest lucru, si Gabriela Ruse sau Sabine Lisicki s-au infectat cu acest virus.

Medicul consultat de Ziare.com a explicat ca nu este "de glumit" cu infectia cu virusul Epstein Barr, iar denumirea "simpatica" nu trebuie sa ne dea senzatia ca este o afectiune trecatoare, ci din contra. Denumirea populara este data de faptul ca acest virus se transmite in primul rand prin fluidele corporale, in special prin saliva, dar si prin lichid seminal in timpul actului sexual si prin contactul cu sangele unui bolnav, dar in timpul unei transfuzii sanguine sau transplant de organ.

"Nu e deloc de glumit, chiar deloc. In primul rand nu prea lasa imunitate, ba din contra, lasa o predispozitie pentru vreo 20 de tipuri de tumori. Mononucleoza infectioasa da afectare hepatica si cresterea splinei si ficatului la 30 la suta din cazuri, probabil acesta a fost motivul pentru care sportiva respectiva nu a mai fost lasata sa faca efort. E o boala mai complicata decat ne-ar putea sugera denumirea ei populara", a explicat Minerva Stanciu, medic pediatru.

Aceasta a precizat ca mononucleoza infectioasa afecteaza inclusiv copiii care merg la cresa sau la gradinita, doar ca la varste atat de mici manifestarile bolii sunt mult mai usoare. Este insa o boala specifica liceenilor si studentilor, transmiterea virusului facundu-se prin transfer de saliva, mai ales in timpul sarutului. Medicul a precizat ca la adult, "boala are o evolutie serioasa. Problema este la diagnosticare, pentru ca la varste inaintate mai greu te gandesti la asa ceva".

Nu are un tratament eficient suta la suta

Mononucleoza nu are un tratament eficient suta la suta, sustine medicul, iar antibioticele nu sunt eficiente in tratarea acestei boli. Se recomanda odihna pentru pacient, cunsum mare de lichide, si tratament pentru calmarea simptomelor: febra, eruptii ale pielii, dureri in gat etc.

Medicii recomanda evitarea contactului cu saliva altei persoane, pentru a nu contacta boala. Daca la sarut se poate renunta mai greu, atunci este bine sa nu folosim periuta de dinti a altcuiva, folosirea la comun a paharelor, tacamurilor si chiar este bine sa evitati consumul mancarii din aceeasi farfuria cu mai multe persoane. In cazul copiilor mici, este indicat ca acestia sa nu intre in contact cu jucariile folosite de alt copil.

Ads

Simptomele specifice bolii sunt comune cu cele ale unei raceli: oboseala, febra, dureri in gat, lipsa apetitului, dureri de cap, dureri musculare, umflarea ganglionilor limfatici. Simptomul specific mononucleozei infectioase este umflarea ficatului (inclusiv aparitia icterului) si a splinei, dar si eczemele cutanate.

Infectia poate duce insa la complicatii grave, mai ales la adultii cu un sistem imunitar slabit sau care au si alte afectiuni cornice.

Efortul fizic in caz de diagnosticare cu "boala sarutului" trebuie evitat cel putin o luna, tocmai din cauza faptului ca ficatul sufera in timpul infectarii cu virusul Epstein-Barr.