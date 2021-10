Cum a ajuns homeopatia să secondeze medicina convențională. Avantajele care sunt vehiculate inclusiv de mulți medici

Unul din doi europeni apelează la medicina complementară, arată un studiu făcut la nivelul statelor Uniunii Europene, conform căruia homeopatia devine un aliat al medicinei convenționale în special în sezonul rece.

Se întâmplă atunci când răcelile, alergiile sau bolile gastrointestinale își fac de cap.

Și în România numărul medicilor care apelează la tratamente homeopate este în creștere, iar farmaciștii sunt puși în situația de a elibera nu doar medicamente convenționale ci și produse homeopate, la recomandarea doctorilor de diverse specializări.

Ce sunt remediile homeopate

Remediile homeopate sunt, de regulă, sub formă de granule ce se administrează sub limbă, în anumite momente ale zilei. De asemenea, remediile homeopate pot fi sub formă de remedii lichide, care se administrează la fel ca și granulele, tabletele, cremele sau gelurile.

Ele sunt lipsite de toxicitate, nu au reacții adverse și nu dau dependență, astfel că metoda de tratament homeopată e considerată a stimula tendința naturală de vindecare a organismului.

Cum e văzută homeopatia în Europa

Concret, homeopatia este considerată o ramură a medicinei și a industriei farmaceutice în sine, în 40 din 42 state europene, până şi în țările din nordul Europei, precum Suedia, Norvegia și Finlanda.

Aceste state, ale căror sisteme de sănătate sunt recunoscute pentru calitatea lor, au făcut din homeopatie o parte integrantă a sistemelor lor de îngrijire a pacienților.

Homeopatia, rambursată în Germania

În Germania, de exemplu, îngrijirea homeopatică este rambursată atât de sistemul de sănătate public, cât și de cel privat, iar practicienii beneficiază, de asemenea, de finanțare publică și privată pentru medicii homeopaţi.

Pe de altă parte, cel mai popular remediu pentru răceală în Franța este un medicament homeopat. Mai mult, Franța și Germania au în aproape fiecare farmacie și produse homeopate în timp ce medicii din Olanda sunt specializați în proporție de 42% în homeopatie, procent care se regăsește și în sistemul medical britanic.

Mituri și adevăruri despre homeopatie

Conform specialiștilor din domeniu, există o serie de mituri și adevăruri legate de homeopatie, însă esențial, potrivit acestora, e ca lumea să înțeleagă că homeopatia nu este fitoterapie sau un alt tip de terapie.

Totodată, de punctat este că în homeopatie nu se folosesc doar substanțe naturale, așa cum se crede, iar produsul homeopatic nu este considerat un supliment alimentar, ci un medicament. De asemenea, există studii experimentale și clinice care fundamentează medicamentul homeopatic.

Beneficiile homeopatiei

Specialiștii în homeopatie din România arată că există o serie de beneficii pentru pacienți. Spre exemplu, se folosesc cantități foarte mici de medicamente, toxicitatea asupra organismului fiind scăzută.

Un alt avantaj, arată medicii, este că tratamentul poate fi unul personalizat, în funcție de pacient, vârstă și patologie. Homeopatia poate veni în sprijinul femeilor însărcinate, pentru care medicamentele convenționale sunt adesea contraindicate. Nu în ultimul rând, remediile homeopate pot fi acordate indiferent de grupa de vârstă din care face parte bolnavul.