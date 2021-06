Studiul care dezvaluie o boala ascunsa: afectiunea de care sufera jumatate din populatia lumii

Oamenii de stiinta de la Universitatea Queensland din Asutralia, care au realizat un studiu amplu in domeniul sanatatii, au facut o descoperire neasteptata: o afectiune "care nu exista" in catalogul bolilor, dar de care sufera cateva miliarde de oameni.

Medicii spun ca maladia despre care au gasit dovezi clare, in cadrul cercetarilor, este durerea din somn, o afectiune care nu este prevazuta in prezent, potrivit 9news.

Doctorul David Klyne de la Universitatea Queensland, care a fost implicat in studiu, vorbeste despre boala "ascunsa". "In mod traditional s-a considerat ca durerea interfereaza cu somnul si asta este cu siguranta adevarat.

Cred ca multi dintre noi am experimentat acest lucru, atunci cand am avut o boala, iar in noptile urmatoare am stat destul de prost, in ceea ce priveste somnul. Cu toate acestea, studiul nostru a rasturnat aceasta perspectiva si a aratat ca somnul influenteaza durerea, pe mai multe niveluri".

Medicul a aratat modul cum se intampla acest fenomen. "Exista multe explicatii fiziologice pentru acest lucru, una dintre ele se refera la faptul ca schimbarile din somn modifica raspunsul imun al organismului".

Asadar, lipsa somnului sau a orelor normale ale acestuia, poate declansa anumite canale celulare din creier si chiar din intregul corp, care ulterior produc inflamatii.

Concluziile studiului sunt ingrijoratoare pentru oameni. "Intre 30 si 50% din populatia lumii este afectata de durere cronica, iar din aceste persoane 90% sufera de o lipsa de somn acuta".

Medicii au anuntat ca pana la o treime din populatia lumii sufera de lipsa somnului, avand nevoie de analgezice, pentru a ameliora acest aspect din viata lor. Cu toate acestea, medicamentele pentru somn sunt insotite de o serie de efecte secundare potential grave, inclusiv dependenta, dar si cauzatoare de 900 de decese pe saptamana, numai in Statele Unite.

Doctorul Klyne a completat rezultatele studiului realizat de universitati din Australia si Statele Unite. "Nu stim intotdeauna daca somnul reprezinta cauza principala a durerii sau daca somnul este influentat de durere. Realitatea este ca somnul este influentat de foarte multi factori diferiti din mediul nostru, precum comportamentul nostru, starea noastra psihologica, care este dificil de observat".