Abonamentele Concierge Medical: cel mai simplu și eficient traseu către sănătatea pacienților

Investitia constanta in sanatatea personala si a celor dragi se dovedeste a fi cea mai buna decizie pe termen lung in randul pacientilor de toate varstele. Eficienta acestui demers se defineste, de cele mai multe ori, prin diferenta dintre preventie si tratament. Un studiu din 2019 al Comisiei Europene plasa Romania pe penultimul loc in ceea ce priveste cheltuielile pentru preventia medicala, buna parte dintre programele nationale de politica in domeniul sanatatii fiind destinate ingrijirilor curative. Cu toate ca schimbarea de mentalitate reprezinta un aspect cheie pentru reforma sistemului sanitar autohton, exista deja o serie de solutii ce sar in ajutorul celor care isi doresc mai mult decat acces la o retea de medici.

Cresterea nivelului de constientizare asupra importantei preventiei si nevoia pacientului roman de a avea acces rapid la expertiza medicala si tehnologie moderna au stat la baza dezvoltarii unor abonamente medicale inovative pe piata din Romania. Concierge Medical, clinica multidisciplinara ce face parte din Enayati Group, a venit cu o abordare unica asupra unui astfel de produs. Conceptul propus reprezinta un sistem perfectionat de management al pacientului, axat pe o relatie apropiata medic-pacient si un traseu medical cat mai facil. Spre deosebire de abonamentele clasice, menite sa acopere nevoile medicale primare, Concierge Medical deserveste atat afectiunile mai putin complicate, cat si cazurile complexe.

Solutia pentru cei care vor sa se bucure la maximum de sanatatea si timpul lor

Abonamentele Concierge Medical vin in intampinarea celor care isi doresc un parcurs medical cat mai eficient. Acestea garanteaza acces, in cel mult 3 zile lucratoare, la echipa de Concierge Doctors, oferind si posibilitatea unor programari cu prioritate. Totodata, dosarul medical va fi disponibil direct pe telefon, posesorul unui abonament avand acces la sfatul medicului simplu si rapid. Astfel, acesta va avea contact in timp real cu starea sa de sanatate, luand cele mai corecte si informate decizii impreuna cu specialistii.

Intreaga experienta este gandita astfel incat pacientul sa nu se simta captiv in labirintul sistemului medical, beneficiarul fiind ghidat pas cu pas de catre medicul personal care ii va explica in detaliu toate aspectele ce tin de analize, consultatii sau tratament. Fiind parte integranta a primului oras medical din Romania, Concierge Medical pune la dispozitia pacientilor o retea extinsa de parteneri de top din mediul privat si de stat deopotriva. Astfel, acestia vor avea parte de toate analizele de laborator si investigatiile imagistice necesare, precum si de consultatii nelimitate in cadrul cabinetelor a peste 3000 de doctori. Toate aceste servicii se adreseaza atat pacientilor individuali, cat si mediului corporate.

Abonamentele individuale: servicii medicale adaptate nevoilor intregii familii

Pentru ca nevoile pacientilor difera, Concierge Medical a dezvoltat patru tipuri de abonamente individuale, potrivite nevoilor fiecarui membru al familiei. Pachetul standard include acces nelimitat la specializarile medicina de familie, generala, interna si pediatrie, sfatul medicului, programari cu prioritate, programe de screening personalizat sau monitorizarea bolilor cronice. Abonamentul Plus este o extensie a acestor servicii de baza, oferind pacientilor consultatii nelimitate la orice specialitate medicala, linie de urgenta disponibila 24/7, ghidare catre camera de garda sau recuperare medicala. Totodata, din dorinta de a fi alaturi de intreaga familie, au fost create produse medicale destinate juniorilor si seniorilor, cu servicii bazate pe nevoile fiecarei grupe de varsta.

Ana Maria Marian, Managing Partner: "Abonamentele Concierge Medical au plecat de la nevoia acuta a pacientilor de a avea un medic personal, dedicat si disponibil, care sa-i ofere toate informatiile de care are nevoie, fiind alaturi de el pe tot parcursul traseului medical. Desi initial ne-am adresat segmentului corporate, nevoia acestui serviciu era resimtita de catre fiecare pacient in parte, si asa au aparut abonamentele individuale. Acum, in baza unui abonament lunar, orice persoana, adult sau copil, poate avea un Concierge Doctor dedicat - medicul care abordeaza integral pacientul, in ghideaza in labirintul sistemului medical si asigura accesul spre specialisti de top."

Abonamentele corporate: beneficii pentru angajati si angajatori

Cele doua pachete destinate companiilor vin cu servicii unice pentru mediul de business autohton. Acestea ofera, pe langa facilitatile standard regasite in abonamentul individual, si servicii de referinta pentru clinica. Angajatii beneficiaza astfel de second opinion medical si consultatii in cadrul programului Visiting Professors, o bine-cunoscuta initiativa ce aduce expertiza medicala internationala la Concierge Medical.

Alina Alecu, Managing Partner Grant Box, client corporate: "Experienta colaborarii echipe noastre cu Enayati Medical City Intermedicas Concierge Medical este una excelenta. Integrarea tututor specializarilor medicale intr-un singur loc, accesul la medici de top sau un concierge doctor care gestioneaza dosarele medicale ale colegilor nostri intr-o maniera integrata este unica din punctul nostru de vedere. Am experimentat si alte tipuri de servicii medicale tip abonament sau asigurare in trecut si niciunul nu s-a ridicat la acest nivel. Cel mai mult ne bucura faptul ca ne simtim cu adevarat in siguranta alaturi de voi, avem o persoana dedicata pentru colegii nostri care ii preia din stadiul de programari, un concierge doctor dedicat care le recomanda un parcurs corect de investigatii, analize, tratament si ne faciliteaza accesul la acei specialisti de care avem nevoie, in cel mai scurt timp posibil. Va multumim pentru calitatea serviciilor pe care le oferiti si pentru calitatea oamenilor din grupul vostru, de la medici la personal suport".

Mai multe detalii despre serviciile Concierge Medical pot fi gasite pe www.conciergemedical.ro sau pe pagina dedicata de Facebook.