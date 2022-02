Un traseu inspirat de potecile de pelerinaj din Spania şi cele de anduranţă din SUA, denumit "Via Transilvanica" este în plin proces de amenajare de către Asociaţia Tăşuleasa Social printr-un proiect unic în România. Traseul va avea 1.400 de kilometri şi va trece prin zece judeţe, pornind de la Putna, va străbate Transilvania şi va ajunge la Drobeta Turnu Severin.

Traseul va putea fi parcus doar pe jos sau cu bicicleta şi în viitor are şansa să devină un fel de Camino de Romnânia, după modelul Camino de Santiago una dintre cele mai celebre rute parcurse în fiecare an de peregrini din toată lumea. Via Transilvanica va avea ca punct de pornire Putna și se va finaliza pe malul Dunării, la Drobeta Turnu-Severin. Până în 2020 s-au finalizat în total 800 km, adăugând județele Suceava, Mureș, Harghita, Brașov, Sibiu și Mehedinți, iar în 2021 s-au finalizat încă 254 km în județul Caraș-Severin. Amenajarea integrală a traseului ar urma să fie încheiată în 2022. Mai sunt de adăugat județele Hunedoara și Alba, precum și parțial zone din Sibiu.

”Din experienţa noastră de drumeţi, traseul se poate parcurge în mai multe săptămâni, în totalitate sau parţial, în câteva zile, după puterea şi dorinţa călătorului. Infrastructura Via Transilvanica va oferi acces la apă potabilă, cazare şi masă, dar şi la informaţii istorice şi culturale ale diferitelor zone geografice. Luând în considerare diversitatea etnică de pe parcursul acestuia, Via Transilvanica îşi propune să redescopere lucruri uitate sau neştiute de publicul larg”, susțin reprezentanții Asociaţiei Tăşuleasa Social.

Marcajul specific - un T portocaliu

Iniţiatorii proiectului estimează că de acest drum, odată finalizat, se vor bucura anual 200.000 de persoane. ”Ne-au inspirat potecile de pelerinaj din Spania și cele de anduranță din Statele Unite sau India, am văzut că astfel de drumuri au influențat culturi, au format comunități și au contribuit la dezvoltarea zonelor pe care le străbăteau. Via Transilvanica este un drum curajos fiindcă ne face să redescoperim repere și să vorbim despre cine suntem noi cu adevărat, de la firul de iarbă de la malul Dunării până la crestele munților. Via Transilvanica este identitate. Pentru că ne oferă șansa să ne cunoaștem mai bine istoria și astfel să ne înțelegem mai bine pe noi - ca nație”, astfel este prezentat proiectul pe site-ul oficial.

Modelul de bornă amplasat pe traseu

Via Transilvanica este împărțită în șapte regiuni istoric‑culturale: Bucovina, Ținutul de Sus, Terra Siculorum, Terra Saxonum, Valea Mureșului, Terra Daco‑Romana și Valea Cernei. Traseul se mai împarte și în cele zece județe pe care le străbate: Suceava, Bistrița‑Năsăud, Mureș, Harghita, Brașov, Sibiu, Alba, Hunedoara, Caraș‑Severin și Mehedinți. Drumețul poate să‑și aleagă să parcurgă pe jos, pe bicicletă sau călare o regiune, un județ, sau să își configureze un traseu de câteva zile.

Harta traseului care a fost marcat până în prezent. Foto: viatransilvanica.com

Traseul VT este marcat în culorile specifice: portocaliu și alb (săgeată portocalie pentru direcția Drobeta Turnu‑Severin și albă pentru direcția Putna). Marcajul specific este un T portocaliu, într‑un cerc de aceeași culoare, pe un fundal alb. Trecerile de drumeți (pietoni) vor fi semnalizate cu tăblițe specifice, la fel ca avertismentele întâlnite pe traseu. La fiecare kilometru, o bornă kilometrică din andezit, cu logo-ul VT și o sculptură (realizate de sculptori studenți) arată kilometrul și faptul că drumețul se află pe drumul cel bun.

Detalii complete în ghidul traseului

”Pe jos, pe bicicletă sau călare ‑ aceasta este descrierea oficială a modalității de parcurgere. Pe bicicletă, traseul este recomandat pentru mountainbiking, călătorul fiind nevoit să treacă prin regiuni muntoase sau accidentate (de off‑road). Asfaltul va fi prezent în unele locuri, dar foarte rar. Este de la sine înțeles că folosind bicicleta, timpul necesar parcurgerii traseului va fi mai scurt, înjumătățindu‑se față de cel parcurs pe jos (aprox. două săptămâni și jumătate). Ideal ar fi ca programul să înceapă dimineața de la ora 8 pentru a nu depăși marja de eroare a orelor date pe traseu, pentru a putea descoperi peisajele din jurul nostru și a savura mai bine pauzele. Este obligatorie părăsirea cazării după o singură noapte, pentru a lăsa loc liber eventualilor drumeți care urmează să ajungă la aceleași cazări”, se precizează în ghidul drumețului.

Se recomandă citirea fiecărei descrieri de traseu înainte de a porni spre parcurgerea acestuia și programarea din timp a cazărilor și meselor propuse în ghidul prezent. ”Costurile vor acoperi un minim de cheltuieli pentru serviciile oferite de micro‑investitorii locali sau de localnicii‑gazde și vor fi de aproximativ 40‑80 lei/ persoană, pentru cazare, și 20‑40 lei pentru o masă. La majoritatea cazărilor se oferă și un mic dejun tradițional și cina poate fi comandată în prealabil, iar pe parcursul drumeției de peste zi, se pot face cumpărături din magazinele locale sau se poate lua masa în orașele mai mari, care dispun de restaurante”, se mai susține în ghid.

Ghidul prezintă detaliat toate etapele zilnice ale drumeției, cu recomandări privind traseul, infrastructura, cazarea, zonele critice, peisajul și frumusețile călătoriei.