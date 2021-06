Fotbalistul care a jucat sub o identitate falsa in prima liga germana si-a aflat pedeapsa. Cat va sta pe tusa

Federatia Germana de Fotbal a anuntat, vineri, ca fotbalistul echipei VfB Stuttgart, Silas Katompa Mvumpa, care a jucat mult timp sub numele de Silas Wamangituka, a fost suspendat trei luni.

Suspendarea lui este in vigoare pana la 11 septembrie. El a primit si o amenda de 30.000 de euro pentru folosirea de identitate falsa.

Congolezul Silas Wamangituka, care a marcat 11 goluri in sezonul recent incheiat al primei ligi germane cu VfB Stuttgart, a jucat sub o identitate falsa, fiind manipulat de fostul sau agent, au anuntat clubul si jucatorul.

Cetatean al RD Congo, atacantul care a trecut prin Belgia, unde a dat un test la Anderlecht in 2017, apoi pe la Paris FC (liga a doua franceza) se numeste de fapt Silas Katompa Mvumpa. S-a nascut in octombrie 1998 si nu in 1999, asa cum indica actele sale false.

"Motivele (pentru aceasta manipulare) nu sunt legate de dreptul lui de sedere", a precizat VfB Stuttgart, care a anuntat ca vrea sa-si apere pe deplin jucatorul, care a fost "victima unui complot".

Potrivit clubului german, fostul agent al jucatorului il plasase practic sub tutela sa, confiscandu-i actele si administrandu-i banii. Schimbarea identitatii a avut drept scop sa-l faca vulnerabil pentru santaj si sa-l tina departe de anumite contacte din Congo.

Dupa ce s-a despartit recent de agent, tanarul recrutat in 2019 de Stuttgart a decis sa admita totul de unul singur.

"Am trait in ultimii ani intr-o angoasa permanenta si am fost foarte ingrijorat de familia mea din Congo", a explicat el, dezvaluind situatia sa.

"Sa fac publica povestea mea a fost un pas dificil pentru mine", a daugat el.

Dupa sezonul sau de succes din Bundesliga, valoarea de piata a extremei de 22 de ani a explodat. Acum este estimat la 25 de milioane de euro, ceea ce il face potential cel mai scump jucator al clubului.