Clubul Paris Saint-Germain a anunţat că fotbalistul Marco Verratti şi-a prelungit contractul cu două sezoane.

Noul acord este valabil până în 30 iunie 2026.

“Este o mândrie imensă să îmi prelungesc contractul cu PSG. Sunt peste zece ani de când am venit la Paris, în acest oraş pe care îl consider a doua mea casă. Am primit mereu multă susţinere din partea clubului şi a suporterilor şi sunt recunoscător. Era evident pentru mine că povestea mea va continua aici. Sper să mai câştig multe trofee în tricoul roşu şi albastru”, a declarat Verratti.

Ads

Italianul în vârstă de 30 de ani este legitimat la Paris Saint-Germain din iulie 2012.