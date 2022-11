O instalație artistică nemotorizată va circula pe străzile de Timișoara. Vehicului nemotorizat, care se deplasează cu 15 kilometri pe zi, a plecat din Belgia, a poposit în Ungaria, va traversa Timișoara pentru ca în cele din urmă să ajungă în Grecia.

Ineditul vehicul nemotorizat este totodată o instalație artistică manifest, intitulată „Landschip” sau „Nava de Pământ/Nava Terestră”. Acesta a fost creat de colectivul TimeCircus.

Nava Terestră este tractată de performeri, dar și de prietenii întâlniți pe drum.

Plecat din Antwerp (Belgia), Landschip călătorește în acest an spre toate cele trei orașe care vor fi Capitale Europene ale Culturii în 2023. A vizitat până acum Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (Ungaria) și are ca destinație finală 2023 Eleusis European Capital of Culture (Grecia).

Luni, 7 noiembrie, după o călătorie fabuloasă de peste 1.700 de kilometri, instalația a ajuns la Timișoara.

Potrivit reprezentanților Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara, vehiculul va poposi două zile în orașul de pe Bega, după care va pleca la Novi Sad și Elefsina.

Pregătește-te să vezi acest vehicul nemaipomenit pe străzile Timișoarei!

”Dacă îl vezi pe străzile orașului, poți chiar să dai o mână de ajutor la deplasarea vehiculului”, este mesajul postat pe pagina de Facebook dedicată proiectului manifest.