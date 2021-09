Un actor celebru pentru rolul jucat în ”Sex and the City” a murit. Avea cancer pancreatic

Și-a petrecut ultimele zile de viață alături de familie FOTO Facebook/ Sex and The City

Actorul american Willie Garson, cunoscut în special pentru rolul impresarului Stanford Blatch din serialul "Sex and the City" ("Totul despre sex"), a murit la vârsta de 57 de ani. Anunţul a fost făcut de fiul acestuia, informează BBC miercuri.

În serialul de succes produs de HBO, el a jucat rolul prietenului şi confidentului lui Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), iar recent filma pentru spin-off-ul "And Just Like That...".

Potrivit revistei People, actorul suferea de cancer pancreatic. În ultimele clipe ale vieţii a fost înconjurat de familie.

Producătorul executiv al "Sex And The City", Michael Patrick King, a precizat că Garson a lucrat "chiar şi când era bolnav", însă nu a oferit alte detalii.

Născut William Garson Paszamant în New Jersey în 1964, Garson a studiat teatrul şi a obţinut un masterat în arte plastice de la Yale School of Drama.

Garson a acceptat apoi roluri secundare în seriale populare de televiziune din anii '80, cum ar fi "Cheers", "Family Ties" şi "LA Law" şi a apărut în serii de succes din anii '90 ca "The X-Files", "Boy Meets World" şi "Friends".

În 1998 a debutat "Sex and the City", unde Garson l-a interpretat de-a lungul sezoanelor pe Stanford Blatch, rol pe care l-a reluat şi în cele două filme ale francizei.

Garson a jucat în peste 70 de filme, printre care "Groundhog Day", "There's Something About Mary" şi "Fever Pitch".