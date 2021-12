Simona Hapciuc a fost dată afară de la Antena Stars după ce a bătut-o pe colega ei de emisiune, Nasrin Ameri.



Fosta angajată a trustului patronat de Dan Voiculescu a povestit cu lux de amănunte cum s-a întampat totul.

Nasrim Ameri a juns la Spitalul Elias imediat după conflictul cu Hapciuc.



"La mine se adunaseră foarte multe. Eu ajunsesem să mă rog de șefi să mă dea afară. Nu puteam să-mi dau demisia că nu aveam bani să le plătesc daune, conform contractului. Ajunsesem la terapie din cauza ei, plecam de la emisiune și ajungeam acasă și plângeam în baie. Mă teroriza psihic! Cu patru zile înainte de conflict, șefii îmi acceptaseră demisia. Au aflat și ei că eu nu mai vin de la 1 ianuarie.

În ziua respectivă, m-a atacat de două ori. Primul atac a fost când ea a zis că în sfârșit se curăță emisiunea. Le-a zis fetelor de machiaj. Al doilea atac al ei a fost scânteia de la care a pornit totul. În timp ce invitata trebuia sa intre în platou să cânte ea a întrebat-o pe Olga: cu următoarea care vine ne purtăm la fel, sau ne purtăm ca cu asta?.

Și ea atunci a spus: pai noi nu ne împrietenim cu nimeni!. În pauză ne-am întâlnit în baie. S-a întâmplat. Atunci a fost greșeala mea. Nervoasă, am început să o înjur pe un ton pe care nu pot să-l reproduc. Mai am o lună, lasă-mă-n...nu te mai suport!, i-am zis. Ea a incercat să-mi dea cu palma și eu am apucat-o de mână și am împins-o. Atunci a început să țipe: Săriți că mă bate! Aduceți camerele!. Eu am plecat, nu știu dacă au venit Ambulanțele. Atunci mi s-a spus că mi se încheie contractul în acel moment. Știu că s-a dus la Elias. Am rapoartele unde scrie că cei de la Elias au trimis-o acasă că nu avea nimic", a spus Simona Hapciuc la Kanal D.