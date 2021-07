Sylvester Stalone isi sarbatoreste ziua de nastere. Cum arata actorul la 75 de ani

Sylvester Stallone (prenume complet Sylvester Gardenzio) - actor, regizor si scenarist american cunoscut mai ales prin rolurile Rocky si Rambo - s-a nascut la 6 iulie 1946, la New York. Parintii sai au divortat cand Sylvester avea 11 ani. A urmat cursurile Colegiului American din Geneva (Elvetia), conform site-ului cinemagia.ro.

Dupa ce a revenit in Statele Unite, Stallone a urmat cursurile de drama la Universitatea din Miami si a inceput sa scrie primele scenarii, dar a abandonat facultatea pentru a deveni actor in New York. A interpretat roluri minore in filme ca "Bananas" si "Prizonierul de pe Strada 9", alaturi de Woody Allen si, respectiv, Jack Lemmon, in 1971.

In 1974, a obtinut unul dintre rolurile principale in filmul "Lorzii din Flatbush" ("The Lords of Flatbush"). Cu acest film a obtinut si prima creditare ca scenarist pentru "dialoguri aditionale", mentioneaza site-ul amintit.

Rocky Balboa, primul personaj foarte cunoscut interpretat de Sylvester Stallone, a fost creat in martie 1975, dupa vizionarea meciului de box dintre legendarul campion Muhammad Ali si Chuck Wepner - un necunoscut la acea vreme - care a reusit sa reziste loviturilor lui Ali, pierzand prin decizia arbitrilor, dar reusind sa-l trimita la podea pe campion si sa castige admiratia publicului. Dupa vizionarea acestui meci, Stallone a scris, in trei zile, scenariul filmului. Mai multi producatori s-au aratat interesati de scenariu, dar Stallone a insistat ca nu-l vinde decat cu conditia sa joace el insusi in rolul titular. In cele din urma, Stallone a reusit sa-i convinga pe producatori si astfel s-a trezit intre cele mai mari nume din Hollywood.

Filmul a fost nominalizat la zece premii Oscar si a castigat trei, intre care si cel mai important - pentru cel mai bun film al anului. Stallone - "Sly", cum il numeste presa americana - a fost nominalizat drept cel mai bun actor si cel mai bun scenarist. In istoria filmului, doar patru mari vedete ale filmului au fost nominalizate la Oscar in acelasi an ca actor si scenarist: Charlie Chaplin, Orson Welles, Woody Allen si Sylvester Stallone.

A reluat rolul Rocky de cinci ori in urmatoarele trei decenii - ''Rocky II'' (1978), ''Rocky III'' (1982), ''Rocky IV'' (1985), ''Rocky V'' (1990) si ''Rocky Balboa'' (2006), semnand scenariul si regia la toate, cu exceptia partii a cincea, regizata de John Avildsen, care a regizat si prima parte. Seria Rocky a transformat treptele Muzeului de Arta din Philadelphia intr-o atractie turistica in intreaga lume, mentioneaza site-ul cinemagia.ro.

Al doilea personaj care i-a mentinut celebritatea lui Stallone a fost John Rambo, veteran al razboiului din Vietnam. In 1982, dupa esecul comercial al filmelor "F.I.S.T.", "Soimii noptii", "Aleea paradisului" si "Drumul spre victorie", parea ca publicul nu il accepta pe Stallone decat in rolul care l-a consacrat - Rocky Balboa.

Dorind sa ofere ceva nou spectatorilor, Stallone a acceptat sa joace intr-un film care trecuse de la un studio la altul timp de aproape de zece ani. Desi acceptase rolul, Stallone nu era deloc optimist in ceea ce priveste succesul filmului, considerand ca personajul era prea dur pentru gustul majoritatii. Totusi, prima parte a seriei, "First Blood" (1982), s-a dovedit a fi un succes neasteptat, costand doar 14 milioane dolari si incasand aproape 50 milioane dolari in America de Nord si alte aproape 80 milioane dolari in restul lumii, conform site-ului amintit.

Personajul Rambo a intrat in preferintele publicului abia in 1985, dupa aparitia partii a doua - "Rambo: First Blood Part II" - care s-a bucurat de un succes imens, incasand 150 milioane dolari in America de Nord si alte 150 milioane dolari in restul lumii, la un buget de aproximativ 44 milioane dolari. In 1985, ca urmare a lansarii pe marile ecrane a filmelor "Rocky IV" si "Rambo: First Blood Part II", Stallone a devenit cea mai mare vedeta de cinema din lume.

In seria personajului Rambo au urmat "Rambo III" (1988) si "Rambo" (2008). Personajul a devenit atat de faimos incat a fost nominalizat pe lista Institutului de Film American "100 de ani... 100 de eroi si raufacatori". Franciza a produs si o serie de jocuri video, benzi desenate si seriale de televiziune bazate pe film.

In decembrie 2015, FOX, impreuna cu producatorul executiv in persoana lui Stallone, au inceput sa lucreze la seria TV "Rambo: New Blood". In centrul actiunii - relatia nefericita dintre John Rambo si fiul sau, care a luat un exemplu de la tatal eroic si a intrat in marina.

Filmografia lui Sylvester Stallone mai cuprinde ca actor, scenarist sau regizor: "Farewell, My Lovely" (1975), "Death Race" 2000 (1975), "Capone" (1975), "The Prisoner of Second Avenue" (1975), "No Place to Hide" (1975), "Cannonball" (1976), "Rhinestone" (1984), "Cobra" (1986), "Over The Top" (1987), Tango Cash (1989), "Lock Up" (1989), "Oscar" (1991), "Stop! Or My Mom Will Shoot"/"Stai sau trage mama!" (1992), "Cliffhanger" (1993), "Demolition Man" (1993), "The Specialist" (1994), "Assassins" (1995), "Judge Dredd" (1995), "Daylight" (1996), "Cop Land" (1997), "Get Carter" (2000), "Driven" (2001), "Avenging Angelo" (2002), "Shade" (2003), "Spy Kids 3D: Game Over" (2003), "Bullet to the Head" (2012), "Escape Plan" (2013), "The Expendables"/"Eroi de sacrificiu" 1, 2 si 3 (2010, 2012 si 2014), "Reach Me" (2014).

Intre cele mai recente filme din filmografia artistului amintim: "Creed" (2015), "Creed II" (2018), "Rambo: Last Blood" (2019).

Sylvester Stallone a fost rasplatit in 1984 cu o stea pe Bulevardul Walk of Fame din Hollywood, iar in 2015 a primit Globul de Aur pentru cel mai bun actor in rol secundar in filmul ''Creed''.

Pe lista celor mai populari eroi de film, realizata de Institutul American de Film (AFI) in 2003, Stallone se afla pe locul sapte ca Rocky Balboa, in urma lui Gregory Peck (Atticus Finch), Harrison Ford (Indiana Jones), Sean Connery (James Bond), Humphrey Bogart (Rick Blaine), Gary Cooper (Will Kane) si Jodie Foster (Clarice Starling).