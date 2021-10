Soția lui Christian Sabbagh a cerut ordin de protecție. Reacția prezentatorului: ”M-ai făcut de râsul lumii”. De unde a pornit scandalul conjugal

Cunoscutul prezentator de televiziune Christian Sabbagh (49 de ani) se confruntă cu o situație neplăcută, fiind nevoit să apară în fața instanței împreună cu soția sa, Iulia, aceasta din urmă solicitând un ordin de protecție.

Într-o declarație pentru Fanatik, Christian Sabbagh a detaliat cele întâmplate, sugerând că întregul scandal nu e decât un foc de paie.

Ads

”Ea era nervoasă pentru că tot primesc tot felul de mesaje pe Facebook de la admiratori și admiratoare. Mi-a cerut telefonul, eu nu am vrut să i-l dau. Mi-a zis că dacă nu i-l dau sună la Poliție, eu i-am zis să o facă. A venit Poliția, ne-am dus la secție. E ca în filmele cu Stan și Bran.

Am ajuns la Poliție, ea într-o cameră, eu în cealaltă, caz de violență domestică. M-a umflat râsul, întrebam pe acolo: A fost mai mult o ambiție. Și eu sunt gelos, și ea este geloasă”, a declarat Christian Sabbagh.

”Nu am lovit-o, nu am împins-o. Cearta e însă o formă de violență. Doamne ferește, eu nu sunt un om violent. Nu există așa ceva. Mă vedeți pe mine în postura să îmi lovesc soția? Să lovesc o femeie? Nu am făcut în viața mea așa ceva”, a mai spus prezentatorul.

„Eu am luat totul ca pe o glumă, ea ca pe o glumă. La final m-am trezit însă cu ordin de restricție 5 zile. Acum locuiesc la Vălenii de Munte, ea a rămas acasă. Eu m-am trezit la 3 noaptea că sunt în stradă și mă întrebam unde o să locuiesc. Și unde să locuiesc la 3 noaptea? Pe stradă, pe bancă... Firesc, nu am stat pe stradă, m-am dus la Marriott, dar dacă cineva nu ar avea bani, unde s-ar duce?”, a completat Sabbagh, care urma să apară joi, 7 octombrie, în fața instanței, pentru lămurirea situației.

„A vrut să își retragă declarația, dar dosarul își urmează cursul, a plecat de la Poliție la Parchet, de la Parchet la instanță. Oricum ne împăcăm, dar dintr-o glumă tâmpită, dintr-un puseu, dintr-o ambiție se ajunge la o nenorocire. I-am și spus ”Băi, Iulia, mi-ai făcut un cadou de nu ai idee. M-ai făcut de râsul lumii, oamenii o să creadă că sunt un bătăuș”. Dar asta e, o să îi fac cadou toate articolele, i le pun frumos, în ramă. Și îi duc și un buchet de flori, bineînțeles. Oricum, am iertat-o, este diamantul meu ea. Și copiii, normal”, a încheiat Christian Sabbagh pentru sursa citată.

Iulia (39 ani) este cea de-a treia soție a lui Christian Sabbagh. Cei doi s-au cunoscut în 2013, după care prezentatorul TV a divorțat de cea de-a doua soție, Louisa, cu care a avut o căsnicie de 10 ani.