Cum arata Sharon Stone in costum de baie, la 63 de ani FOTO

Sharon Stone - care a spus intr-un interviu recent ca nu s-a considerat niciodata "atat de sexy" - a postat o fotografie intr-un costum de baie.

Vedeta, in varsta de 63 de ani a abordat o expresie vesela pe fata, postand mesajul: "Vara fericita".

Nu cu mult timp in urma, Sharon Stone a dezvaluit ca "oamenii inca vor sa-mi vada sanii, dar la naiba, am peste 60 de ani...".

Actrita, devenita celebra pentru aparitia in "Basic Instinct", filmat in 1992, pe cand avea 34 de ani, apare in continuare in diferite pelicule de la Hollywood.