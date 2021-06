Muzicianul britanic Roger Waters a declarat la un recent eveniment pro-Julian Assange ca a refuzat o oferta importanta din partea Facebook pentru folosirea unei piese Pink Floyd intr-o reclama pentru Instagram.

El a precizat ca Facebook a dorit sa foloseasca piesa "Another Brick in the Wall, Part 2" (1979) pentru o reclama a Instagram si ca a oferit "o suma uriasa de bani", scrie Variety.

"Raspunsul este > ", a spus el.

Waters a continuat: "Mentionez asta pentru ca este o miscare vicleana a lor de a prelua absolut totul. Nu vor fi parte din acest rahat, Zuckerberg".

Artistul a prezentat o copie a cererii Facebook si a citit: "Vrem sa va multumim pentru ca luati in considerare acest proiect. Consideram ca sentimentul acestui cantec este inca raspandit si atat de necesar azi, ceea ce demonstreaza cat de atemporala este aceasta lucrare".

"Si cu toate astea, ei vor sa faca Facebook si Instagram chiar mai mari si mai puternice decat sunt deja", a spus Waters, "pentru a putea continua sa ne cenzureze pe noi toti din aceasta incapere si sa impiedice ca aceasta poveste despre Julian Assange sa ajunga la publicul general ca publicul general sa spuna , cum a dobandit vreo putere? Totusi, iata-l, unul dintre cei mai puternici idioti din lume", a spus muzicianul.

Potrivit unui purtator de cuvant al Facebook, Mark Zuckerberg nu a avut vreo legatura cu cererea pentru utilizarea cantecului Pink Floyd. Ea a fost trimisa de echipa de marketing a Instagram. Compania a precizat ca reprezentantii sai deseori contacteaza muzicieni pentru a face astfel de cereri si ca respecta decizia artistilor.

Potrivit unui purtator de cuvant al Facebook, Mark Zuckerberg nu a avut vreo legatura cu cererea pentru utilizarea cantecului Pink Floyd. Ea a fost trimisa de echipa de marketing a Instagram. Compania a precizat ca reprezentantii sai deseori contacteaza muzicieni pentru a face astfel de cereri si ca respecta decizia artistilor.