Scandal cu politia intre Reghecampf si Anamaria Prodan! Detalii incredibile ale rupturii

Laurentiu Reghecampf si Anamaria Prodan au o relatie tensionata, in ciuda cuvintelor frumoase pe care si le spun pe retelele sociale.

Dupa ce Laurentiu Reghecampf a confirmat divortul, iar sotia lui l-a infirmat, se pare ca in spatele povestii sunt niste scandaluri monstru.

Acum o saptamana, politia ar fi fost apelata de doua ori, odata de Reghecampf si odata de sotia acestuia, in urma unor dispute conjugale, scrie cancan.

Sursa citata scrie ca Reghecampf a aanuntat ca sotia lui e foarte agitata si ca ameninta ca isi face rau. Apoi, Anamaria Prodan ar fi apelat numarul de urgenta 112 pentru a spune ca este sechestrata.

Toate aceste scandaluri ar fi plecat de la faptul ca Reghecampf are o iubita. In trecut, si despre impresara s-a spus ca are o relatie cu Dan Alexa.