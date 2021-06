Imagine dementiala cu Oana Zavoranu. In bratele carui barbat s-a pozat vedeta fara sutien FOTO

Oana Zavoranu, una dintre cele mai apreciate vedete din showbiz-ul romanesc, a avut parte de o petrecere speciala cu ocazia implinirii varstei de 48 de ani.

Nonconformista ca de obicei, Oana Zavoranu face senzatie pe retelele de socializare cu o fotografie de la party-ul organizat de ea.

Mai exact, bruneta s-a pozat in bratele afaceristului Alex Bodi (fostul sot al Biancai Dragusanu), fanii Oanei remarcand faptul ca aceasta nu avea sutien sub costumatia transparenta de culoare alba, o imagine sexy care s-a viralizat imediat in spatiul virtual