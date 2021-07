Vedeta de televiziune Alina Petre a făcut câteva mărturisiri în premieră despre viața sa personală, fosta noră a lui Virgil Măgureanu dezvăluind că a fost ținta unor amenințări grosolane din partea unui bărbat cu care a avut o legătură sentimentală.

”S-a consumat relația, ne-am despărțit de comun acord, dar el a insistat să mă urmărească. M-a amenințat cu moartea, m-a amenințat și cu cuțitul, m-a amenințat că mă aruncă pe autostradă din mașină”, a dezvăluit frumoasa blondă la Antena Stars.

Ads

“M-a lovit pe stradă, m-a tras de păr, mi-a adresat injurii, M-a lovit, am mâna umflată. Mi s-a emis un ordin de protecție împotriva lui. Sper să stea acest individ departe de mine toată viața lui, pentru că în momentul în care o să se mai apropie de mine va deveni deja penal și poate fi arestat”, a completat ea.

”Ceea ce mi s-a întâmplat e destul de grav și vreau să se termine acest lucru. Mi-a fost foarte rușine să expun acest caz, pentru că sunt mamă, am o mamă, am niște joburi importante, pentru că lumea te condamnă. Am stat ceva timp până să reacționez în felul acesta, am așteptat”, a subliniat Alina Petre.

Alina Petre e fosta soție a fiului lui Virgil Măgureanu (fost șef la SRI), Marian, cel care din păcate a murit la începutul lui 2021, la numai 51 de ani, după ce a fost internat în spital cu coronavirus.