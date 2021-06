Sexy in desert. Pozele cu care cantareata Nicole Scherzinger a facut senzatie pe nisipul fierbinte FOTO

Artista americana Nicole Scherzinger (42 de ani), solista trupei muzicale The Pussycat Dolls, e una dintre cele mai apreciate reprezentante ale sexului frumos, lucru care se poate vedea din ultimele postari ale vedetei pe Instagram.

Astfel, cei aproape 5 milioane de admiratori de pe Instagram ai artistei au avut placuta surpriza s-o priveasca pe Nicole in toata splendoarea sa, in cateva imagini sexy surprinse undeva in desertul mexican.

Fosta iubita a pilotului Lewis Hamilton s-a imbracat extrem de sumar, intr-un costum de baie de culoare alba, accesorizat doar cu o palarie de cowboy, lasand sa i se vada perfectiunea fizica.