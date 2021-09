Mircea Bravo trece la un alt nivel: „Facem un film de cinema”. Cât costă și când ar putea fi lansată comedia „Mirciulică”

Vloggerul Mircea Bravo, unul dintre cei mai urmăriți vloggeri români, trece la un alt nivel și va lansa, alături de echipa sa de producție, un film de lungmetraj.

Anunțul a fost făcut de cunoscutul vlogger Youtube, acolo unde este urmărit de peste un milion de fani. Mircea Popa, alias Mircea Bravo a anunțat că filmul, la care se lucrează deja, se va numi „Mirciulică” și el va fi actorul principal, dar în film vor apărea și actorii din clipurile realizate până acum. „În film va apărea, bineînțeles, tanti Lenuța (n.a. bunica)”, a anunțat Mircea Bravo.

Ads

Potrivit actorului, investiția în producerea filmului este „de ordinul sutelor de mii de euro”. Mircea Bravo a anunțat că filmul ar putea fi lansat în cinematografe în primăvara anului viitor. De asemenea, vloggerul a anunțat că se dorește ca filmul să poată fi urmărit și pe Netflix.

Câți bani produc filmulețele realizate de Mircea Bravo

Filmele produse de Mircea Bravo si echipa sa strang milioane de vizualizari, sunt foarte apreciate de public, iar asta se simte si in veniturile societatii Bravo Productions, care a inregistrat in 2019 o triplare a cifrei de afaceri.

Succesul de care se bucura Mircea Bravo in mediul online se vede si in veniturile inregistrate de firma Bravo Productions, infiintata in 2015 de Mircea Popa si colegul sau, Cristian Iliusan. Potrivit bilanțului financiar depus de Bravo Productions în 2020, compania a avut in 2019 un numar mediu de doi angajati, venituri de 1,8 milioane lei si un profit de 1,3 milioane lei.