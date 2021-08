Mihaela Rădulescu a făcut publice două fotografii cu fiul ei, care a împlinit 17 ani FOTO

Mihaela Rădulescu se consideră o mamă fericită.

La 52 de ani, Mihaela este foarte mândră de unicul ei copil, Ayan, care ieri a împlinit 17 ani, rodul căsniciei cu omul de afaceri Elan Schwartzenberg, de care a divorțat în 2008.

Mihaela Rădulescu a postat două fotografii alături de Ayan, cu mesajul: “Nu-mi pasă că nu-s cele mai reușite poze. Mi-ajunge să știu că am fost împreună, de ziua lui, așa cum am fost mereu - cu aceeași iubire strașnică, cu același chef de viață, cu aceeași bucurie cu care m-a încărcat de când l-am adus pe lume. E tot puiul meu, e tot sufletul meu, chiar dacă e bărbat în toată regulă. A crescut prea repede, dă de viața pe cont propriu, muncește pentru ce visează… Am tot mai puține de făcut pentru el, învăț să mă dau ușor deoparte și să-l las să zboare. Uf…., mai am de-nvățat”