Ce îi făcea Mihaela Rădulescu lui Dani Oțil, în timpul relației pe care au avut-o acum zece ani

Dani Oțil și Mihaela Rădulescu au avut o relație de iubire, consumată acum un deceniu.

„Mihaela a fost pentru mine un mare boost de imagine, pentru că eram un mucos de 28 de ani care făcea dragoste cu o femeie mai bătrână. Ea îmi zicea tot timpul: «Dani, eu sunt atât de bătrână încât trebuie să-ţi căutăm o nevastă»", povestit Dani Oțil la un podcast realizat de Speak.

Ads

Îndrăgitul realizator tv a scos la iveală și câteva amănunte, care au pigmentat relația lor. „Mihaela Rădulescu, ori de câte ori eu povesteam ceva tare acasă, acum zece ani, zicea: «Păi, asta am făcut eu acum zece ani». Şi te desfundai, îţi dai seama. Eu îi ziceam: «Bă, tu ştii că eu m-am dat de pe tiroliană de pe stâlpul…» şi ea zicea: «Tu ştii că noi am coborât 15 oameni pe o tiroliană într-o emisiune la mare». Eu m-am simţit super de c****', a spus Dani Oţil, pe YouTube.