Mick Jagger a incalcat regulile carantinei pentru a participa la meciul echipei sale favorite, in 2020

Mick Jagger, solistul trupei The Rolling Stones, a incalcat regulile carantinei pentru a participa, miercuri seara, pe Wembley, la meciul Angliei in semifinala Euro 2020 si ar putea fi amendat cu 10.000 de lire sterline.

Jagger, in varsta de 77 de ani, a venit din Franta marti. Conform legii, el trebuia sa ramana in carantina 10 zile, deoarece Franta se afla pe lista teritoriilor cu risc ridicat a Marii Britanii.

La mai putin de 24 de ore, el s-a alaturat, pe Wembley, celor 60.000 de microbisti. Pentru ca a incalcat regulile Covid, el ar putea fi amendat cu 10.000 de lire sterline.

O sursa apropiata muzicianului a declarat pentru MailOnline ca Jagger a planuit de mai multe saptamani sa ajunga la Londra, pentru a finaliza albumul The Rolling Stones la care lucreaza de ceva vreme si nu a putut rata ocazia de a urmari cel mai important meci al nationalei din ultimii ani.

"Mick este un mare microbist si voia sa fie pe Wembley", a spus sursa. "A fost testat pentru Covid inainte de zbor si la sosire, plus dupa meci, asa ca a considerat ca a fost grijuliu in acest sens".

Jagger, sustinator infocat al echipei Arsenal, a fost fotografiat purtand masca atunci cand a ajuns la loja VIP de pe Wembley si mai multi fani l-au oprit pentru autografe.

Jagger detine proprietati in Londra, New York, Mustique si pe Valea Loarei, unde locuieste mare parte din an. El este, de aproximativ 30 de ani, proprietarul castelului La Fourchette din satul Poce-sur-Cisse, pe care l-a cumparat cu 2,2 milioane de lire sterline. Il imparte acum cu iubita lui, balerina Melanie Hamrick, in varsta de 34 de ani, si cu fiul lor in varsta de 4 ani, Deveraux.

In prezent, The Rolling Stones finalizeaza la Londra un album ce este programat sa fie lansat anul acesta.

Jagger lucreaza in Marea Britanie cu chitaristul Ronnie Wood (in varsta de 74 de ani) si bateristul Charlie Watts (in varsta de 80 de ani), in timp de Keith Richards (in varsta de 77 de ani) isi aduce contributia din Statele Unite.

Ei planuiesc sa lanseze si un album cu piese nepublicate din perioada "Tattoo You" (1981).

Trupa, care in 2022 va implini 60 de ani de activitate, urmeaza sa reprogrameze turneul american pe care a fost nevoita sa il anuleze din cauza pandemiei.