Mesaj dur și războinic al Anei Maria Prodan pentru contestatari

Ana Maria Prodan se împacă destul de greu cu situația de nevastă înșelată.

Impresara continuă să se războiască în mijloacele media cu cei care sunt împotriva sa, postând tot felul de mesaje războinice.

"Ca sa înțelegeți ...Vulturul si Pasarea Phoenix sunt păsările care simt că îmi reprezintă cel mai bine personalitatea, caracterul,sufletul și însăși viata.

Deci … nu validez pe oricine și nu mi pasa ce crede nimeni ..sunt cu nasul pe sus? DAAAAA. CA AM NAS FRUMOS 🤣

Da chiar sunt!! Lacrimile vieții mele au căzut numai de pe obrazul indreptat către cer, la fel ca si capul, ținut fff sus.

În toată minciuna, spoiala, răceala și mizeria altora eu mi am păstrat demnitatea, văzând în oameni defectele lor și într-un final am înțeles ca sunt deasupra lor datorita faptului le am acceptat aceste defecte si am luat de la ei doar lucrurile bune .. de la familie, la prietenii noi,de la cei vechi, am învățat lecția Vulturului! Sa rămâi independent în toate circumstanțele in care te arunca viata. Da eu sunt!!

Fata care iubește zborul independet la foarte mare înălțime, pentru ca acesta îți da ocazia sa vezi realitatea și adevărul in detaliu. Zborul la înălțime este fascinant. Sa ai puterea sa te ridici peste micimea unora atât de sus, sa ai tabloul tot sub sinea ta, sa ai puterea sa vezi in detaliu totul …. Te face puternic si cumplit de mândru. Toată VIAȚA MEA am triumfat peste nenorociri.

Asta m a făcut cu adevărat sa spun ca trăiesc atât de aproape de Dumnezeu si ca ajutorul lui si prezenta lui o simt in fiecare secunda.

Deci da nu iau lecții de la toate găinile care se cred vulturi 🤣🤣", a scris Prodanca pe instagram.