60 de ani de la nasterea printesei Diana: Meghan Markle nu va participa la ceremonia omagiala

Luna viitoare se vor implini 60 de ani de la nasterea printesei Diana, insa Meghan Markle nu va merge impreuna cu printul Harry in Anglia, scrie Vanity Fair.

In ciuda speculatiilor ca ducesa, care a nascut pe 4 iunie al doilea copil al cuplului, va participa la o ceremonie in semn de omagiu adus printesei Diana, ea va ramane in California.

O sursa a declarat pentru Daily Mail ca sotia lui si cei doi copii, Archie si Lili, vor ramane in SUA.

"Meghan nu va calatori", a spus sursa. "Tocmai a nascut si Harry va merge singur".

Pe 1 iulie, printul Harry va sustine un discurs la ceremonia de la Palatul Kensington unde va fi inaugurata o sculptura care o infatiseaza pe Diana, pe care el a comandat-o impreuna cu fratele lui, printul William, in 2017.

Printul William va livra de asemenea un discurs. Potrivit presei britanice, Harry a fost invitat la un pranz cu regina Elizabeth II.

Cand Harry a revenit la Castelul Windsor, in luna aprilie, pentru funeraliile printului Philip, bunicul lui, nu a fost insotit de sotia lui.

Cuplul nu s-a mai intalnit cu restul familiei din martie 2020, cand a decis sa paraseasca Marea Britanie si sa renunte la rolul activ in familia regala.