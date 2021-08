Actorul Marius Manole ar vrea să intre în politică. „Lucrurile trebuie schimbate din rădăcină”

Prezent la festivalul Serile Filmului Românesc de la Iaşi, actorul a lăsat să se înțeleagă că ia în calcul intrarea în politică, pentru a vedea de ce sectorul cultural este lăsat întotdeauna de izbelişte.

„Lucrurile trebuie schimbate din rădăcină în sistemul teatral românesc. O să mă lupt pentru asta, m-am luptat vreo doi ani, am obosit, m-am odihnit şi o să o iau de la capăt. Revin pentru că pentru mine nu mai e important, pentru că eu am aproape 50 de ani, dar e important pentru cei care vin după noi. Trebuie lăsate nişte lucruri bune şi schimbate. Noi am avut o societate unde oamenii au prins un scaun şi s-au ţinut de ele. Nu au fost generoşi să lase lucruri pentru generaţia care vine, a trebuit să le fie doar lor bine, ei cred că nu greşesc, trebuie să le spunem noi că greşesc. E foarte complicat. Nu vrem nici să îi jignim, pentru că sunt nişte actori mari, nişte oameni care au făcut nişte cariere şi trebuie să fii foarte atent în abordare. Cred că trebuie luptat pentru asta. Timpul nu mai are răbdare cu noi şi cu cei care vin după noi”, a declarat Marius Manole.

Actorul ar vrea să intre în politică doar pentru a se lămuri în privinţa lipsei de implicare a politicienilor români, în acest sector. „Am exemplu de un politician, lider de partid, care a spus că trebuie să pună mâna pe nişte portofolii mari, nu Cultură sau altele. Ei aşa gândesc. Nici nu îi condamn, cred că Justiţia e importantă, dar să nu uite că un popor fără cultură s-ar putea să aleagă anumite partide. Sunt tentat să intru în politică pentru vreau să văd de ce nu merg lucrurile. Nu ştiu dacă o să o fac vreodată, pentru că nu mi-aş putea asuma toate înjurăturile. Atât ar lipsi, că de asta stăteam prin Piaţa Victoriei, pentru că voiam să devin ministru”, a conchis Marius Manole, citat de Adevărul.