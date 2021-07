Madalina Manole ar fi implinit la 14 iulie 2021 varsta de 54 de ani. Tot la aceasta data, insa, sunt 11 ani de cand Madalina Manole a murit. Artista s-a sinucis chiar de ziua ei.



In mesajul de adio, Madalina Manole, care s-a sinucis folosind un insecticid, a scris: "Stiu ca ma iubeste multa lume si imi pare rau!". "Nu ma mai simt frumoasa", ar fi fost un alt mesaj lasat de artista.

Madalina Manole s-a nascut la data de 14 iulie 1967 in orasul prahovean Valenii de Munte. La un an distanta s-a nascut Marian, singurul frate al Madalinei.

La varsta de 15 ani, Madalina devine membra a Cenaclului Tineretului prahovean, condus la vremea respectiva de poetul Lucian Avramescu.

Intre anii 1982 si 1985 cantareata a urmat cursurile Scolii Populare de Arta, facand parte din grupul care i-a avut ca mentori pe Mihaela Runceanu si Ionel Tudor. La finele anilor 1980 Dan Stefanica ii incredinteaza piesa "Pentru noi nu poate fi alt cer", care figureaza pe coloana sonora a filmului "Nelu", in regia lui Dorin Doroftei. Cu aceasta ocazie, interpreta joaca si primul rol intr-un film.

In anul 1988 Madalina Manole il cunoaste pe Serban Georgescu, care avea sa ii devina ulterior sot. Incepand cu 1990 "fata cu parul de foc" a sustinut recitaluri in diferite regiuni din Romania, iar un an mai tarziu una dintre piesele sale, compusa de Georgescu si intitulata "Fata draga" castiga popularitate la posturile de radio din toata tara.

In anul 2000, obtine distinctii pentru cea mai buna interpreta pop si cea mai buna voce feminina a anului la Premiile Radio Romania si respectiv, Premiile Industriei Muzicale din Romania. In 2000, albumul "Dulce de tot" este apreciat ca cel mai bun album pop de catre Radio Romania Actualitati.

Albumele lansate de Madalina Manole:

1991, "Fata draga", Electrecord

1993, "Ei, si ce?", Electrecord

1994, "Happy New Year", Electrecord

1995, "The best of Madalina Manole", Electrecord

1996, "Traiesc pentru tine", Roton Music

1997, "Lina, lina Madalina", Zone Records Polygram

1998, "Canta cu mine", Zone Records Polygram

2000, "Dulce de tot", Nova Music Entertainment BMG

2003, "A fost (va fi) iubire"

2010, "0 9 Madalina Manole", MediaPro Music

2010, "Dulce de tot", Nova Music Entertainment BMG, distribuit impreuna cu ziarul Libertatea, 19 iulie 2010

Moartea subita a "fetei cu parul de foc"

In 14 iulie 2010, chiar cand Madalina Manole ar fi trebuit sa implineasca 43 de ani, televiziunile si site-urile de stiri anuntau moartea artistei. Ancheta mortii avea sa arata ca "fata cu parul de foc" s-a sinucis folosind un insecticid foarte toxic.

Conflictul dintre parintii si sotul Madalinei Manole

La scurt timp dupa moartea cantaretei, intre sotul acesteia si parintii ei a izbucnit un conflict care s-a intins pe ani de zile. Familia Manole l-a acuzat pe Petru Mircea ca ar fi vinovat de depresia care a impins-o pe cantareata sa-si ia zilele. In plus, l-au acuzat ca nu le permite sa-si vada nepotelul, pe baiatul Madalinei Manole, Petru Mircea Junior.

Fanul care o plange pe Madalina Manole in fiecare an

In fiecare an, in jurul zilei de 14 iulie, Daniel Gheorghe, cel mai infocat fan al Madalinei Manole ii scrie artistei o scrisoare. Nici in 2021, la implinirea a 11 ani de la moartea artistei, nu a facut exceptie.

"Iti scriu de 11 ani.

Nu mai vreau sa plang, emotiile mele ma tradeaza. Vreau sa fug acum de ele, ca sa nu mai fiu nevoit sa ma las coplesit. S-a oprit ploaia si nu mai plang. Nu stiu nici macar daca disparitia ta inseamna ceva pentru oameni, dar stiu sigur ca prezenta ta inca vie in sufletul meu imi provoaca emotii. Probabil ca nici tie nu ti-a fost usor, dar vreau sa stii, inainte sa pleci din visul meu, ca as fi facut orice pentru tine, chiar sa vorbesc cu familia ta inca din 2010, m-as fi luptat cu oricine din povestea noastra numai ca sa fim fericiti, acum e tarziu.

Stiu Madalina, cand orice ai face si tot nu esti bagata cu adevarat in seama, nimic nu mai conteaza: imi amintesc ca la inmormantarea ta au fost multe persoane cu sentimente adevarate, ca ai fost plansa si regretata asa cum nu ai fost niciodata, si ca in acel moment aveai valoarea pe care o merita orice om de pe planeta asta cand este in viata, mila aceea esentiala care, oricat de cazut ai fi, te impinge sa te agati de viata...

Stii ca oamenii de langa sicriul tau s-au trezit cu adevarat, ca te-au privit si-ti spuneau suspinand printre lacrimi sa te intorci macar pentru o clipa... si sa le canti...

Azi, la ora la care iti scriu, nu te mai am. Dar am obosit, fata draga...

Nu-mi judeca renuntarea. Am asteptat nopti la rand sa-mi raspunzi, sa-ti vad chipul si sa iti simt imbratisarea, sa iti aud vocea, dar n-ai venit...", este o parte din scrisoarea lui Daniel Gheorghe.