Artista pleaca din echipa emisiunii "Vorbeste Lumea", de la Pro TV, dupa numai cinci luni.

In luna ianuarie, ea revenise in postura de co-prezentator dupa trei ani, inlocuind-o pe Adela Popescu, care anuntase ca este insarcinata.

Astazi, ea a anuntat ca paraseste emisiunea pentru a se dedica mai mult proiectelor personale.

"Dragii mei, incep prin a va spune tuturor: Multumesc! A fost o perioada frumoasa in care am fost alaturi de voi de la prima ora a diminetii, in care am povestit si in care m-ati cunoscut mai bine.De ce sa ne impotrivim? Nu e floare la ureche sa ne luam ramas bun din locuri care ne-au adus zambete. Acum ca programul meu este tot mai incarcat, am decis alaturi de colegi ca odata cu editiile de vara, sa imi aloc mai mult timp pentru toate planurile mele: cariera muzicala si afacerea cu produse de beauty. In plus, vom incepe promovarea filmului Pup-o, ma 2. Povestea Vorbeste Lumea merge mai departe de luni, iar aproape de mine puteti ramane prin retelele sociale", a spus Lora in emisiune, conform Pro TV.ro.

Momentan, singurul prezentator al emisiunii de pe Pro TV a ramas Cove.