O vedetă din România s-a hrănit doar cu apă timp de o săptămână! “Toată experiența a fost incredibilă!”

Vedeta respectivă a consumat doar apă timp de 7 zile, însă a fost tot timpul sub supravegherea unui medic. “Nu am avut nicio problemă”, a spus ea.

Lili Sandu (42 de ani) este mama unui băiat de un an și este măritată cu Silviu Țolu, un bărbat mai tânăr cu 12 ani.

Ea a povestit pe Instagram că face 10 minute de mediație pe zi și că în urmă cu ceva timp a ținut o perioadă de post negru de 7 zile, timp în care a consumat doar apă.

“Reconectarea cu natura este pentru mine una dintre cele mai bune terapii. Pe lângă aceasta, cele 10 minute de meditație pe care o practic zilnic de ani buni, mă ajută să fac periodic o introspecție în interiorul meu, să-mi aud gândurile și pur și simplu să fiu in liniște. Este important să ne ascultăm și să punem pauză tocmai pentru a ne regăsi acel echilibru între minte, corp și suflet.

În urmă cu câțiva ani, atunci când locuiam în Los Angeles, am avut curajul de a ține o formă de post (fasting) de 7 zile doar cu apă. A fost incredibilă toată experiența mai ales că limitarea minții mele și frica și-au arătat încă de la început “colții” dându-mi neîncredere că aș putea face eu așa ceva, dar la sfârșitul acestor zile m-am simțit mai bine și mai în formă ca niciodată. Am fost, bineînțeles, sub supravegherea doctorului meu naturopat care îmi monitoriza evoluția zi de zi și așa ar trebui să fie în cazul în care apelați la genul asta de curățare a organismului și nu numai.

Marea mea uimire a fost să-mi dau seama că pentru aceste 7 zile apa m-a “hrănit” îndeajuns încât să nu întâmpin vreo problemă medicală.

Voi ce formă de relaxare practicați? Ați îndrăzni să practicați acest fasting?”, a scris Lili Sandu pe Instagram.