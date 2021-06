Viata nebuna a unui geniu al informaticii: droguri, arme, prostituate. Drumul lui John McAfee de la NASA la o inchisoare din Barcelona

John McAfee, considerat un geniu al informaticii, si-a inceput cariera la NASA si a murit intr-o inchisoare din Barcelona.

McAfee s-a sinucis intr-o inchisoare din Barcelona, acolo unde astepta sa fie extradat in SUA. Era acuzat de evaziune fiscala, in principiu, el nedeclarand niciun venit catre Unchiul Sam din 2014 pana in 2018.

John MCAfee s-a nascut la finalul celui de-al doilea razboi mondial in Anglia, acolo unde tatal sau, soldat american, era stationat. Familia a revenit in Virginia, SUA, insa tatal sau, la fel ca multi alti veterani de razboi, a luat-o pe calea alcoolului.

Era foarte violent cu John si cu mama acestuia si a sfarsit prin a se sinucide.

La randul lui, tanarul John incepuse sa consume mult alcool si sa prizeze droguri, insa mntnea sa sclipitoare l-a ajutat sa isi licenta la Unviersitatea din Salem. Incepuse un doctorat in matematica la Universitatea din Louisiana, dar a fost exmatriculat pentru ca s-a cuplat cu o tipa din facultate care mai tarziu avea sa-I devina sotie.

A lucrat apoi pentru companii precum NASA, Vereox, Univac, Siemens sau General Motors, iar in 1987, dupa trei ani in care a stat departe de droguri, a fondat firma McAfee Associates, cunoscuta companie anti-virus care ii poarta si acum numele, desi si-a vandut actiunile de mult, inca din 1994, cand a incasat 100 de milioane de dolari!

A investit mult in imobiliare, insa criza din 2008 a condus la prabusirea dramatica a averii sale. In 2008 a decis sa plece din SUA in Belize, unde a deschis un centru spa pentru practicantii de yoga si a infiintat o companie farmaceutica.

Acolo a inceput sa organieze petreceri monstruoase, cu prostituate si droguri, petreceri care se intindeau pe multe zile.

In multe poze, el apare cu arme in mana si cu prostituate tinere.

A ajuns sa se insoare cu o prostituata de 16 ani care venise sa ii fure pistolul si care l-a impuscat in ureche, cauzandu-I pierderea partiala a auzului.

Autoritatile din Belize l-au gonit in Guatemala, de unde a fost trimis inapoi in SUA. Aici si-a cunoscut ultima sotie, pe Janice Dayson, o prostituata pe care a cunoscut-o dupa ce un prieten i-a imprumutat bani.

In ultimii ani ai vietii, a innestit in criptomonede si a candidat la presedintia SUA. Insa la inceputul lui 2019 au inceput sa curga acuzatiile de evaziune fiscala, iar McAfee a fost arestat in Dominicana aflandu-se pe un yacht cu arme. Autoritatile din Dominicana au decis sa scape de problema si l-au pus intr-un avion cu destinatia Spania.

McAfee pretindea pe twitter ca este un fugitiv care trece clandestin granita, insa in realitate statea intr-un apartament low-cost in Barcelona de unde facea tranzactii cu monede crypto de pe diverse IP-uri.

Iar McAfee a fost arestat in Barcelona in toamna lui 2020, pe aeroportul El Prat. In asteaptarea extradarii, el isi tinea la current urmatorii de pe twitter cu viata din inchisoare. Aici s-a scris ultimul capitol din viata nebuna a unui geniu.

Ultimul tweet al lui John Mcafee