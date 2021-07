Fosta vedeta de televiziune Iulia Vantur (40 de ani), iubita celebrului actor indian Salman Khan (55 de ani), a comentat zvonurile legate de o despartire de super-vedeta de la Bolllywood.

Invitata in cadrul emisiunii "Vorbeste lumea", Iulia s-a referit la faptul ca e mai mult timp singura in ultima perioada. Frumoasa romanca a fost suprinsa recent la o cafenea fara nici o companie si a plecat intr-o vacanta in Grecia impreuna cu cateva bune prietene.

"Soc si groaza! Am fost surprinsa singura la restaurant. Am baut o cafea, am petrecut 15 minute cu mine.

De ce spune lumea ca m-am despartit de iubit? Eu sunt aici pentru ca am niste lucruri de rezolvat, vin rar si e asa de bine sa ma vad cu cei dragi. Au fost oameni pe care nu i-am vazut de ani de zile", a declarat Iulia Vantur.

"Mie imi place sa petrec timp cu mine. Sa mergi la restaurant singur, fara sa te simti jenat, este o dovada ca esti foarte bine cu tine", a completat vedeta.

In special din cauza pandemiei cu coronavirus care a facut ravagii in India, iulia Vantur s-a intors in Romania la inceputul lunii mai.

"Am fost in Grecia, prietenele mele stabilisera o vacanta inainte sa ajung eu in Romania. Am facut cumva si ne-am reunit in Grecia. A fost superb, relaxant, dar si stresant, stii cum e cu multe fete", a mai spus romanca.