Înșelată de Reghecampf, Anamaria Prodan a susținut-o în trecut pe amanta lui Ciprian Marica: ”Trebuie lăsată în pace!”

În plin scandal de divorț cu antrenorul Laurențiu Reghecampf, impresara Anamaria Prodan a fost recent subiectul unor dezvăluiri făcute de Ana Muntean, femeia cu care a fost prins într-o cameră de hotel fostul fotbalist Ciprian Marica.

În contextul în care Anamaria Prodan se află în prezent în postura de femeie înșelată (Laurențiu Reghecampf are o amantă însăcinată în 4 luni), vorbele spuse de Ana Muntean în cadrul emisiunii ”La sală” capătă o conotație aparte.

”A fost o perioadă din care am învățat foarte multe, o perioadă pe care mi-o asum, cu bune și cu rele, și o perioadă în urma căreia nu am niciun fel de regret”, a declarat Ana Muntean despre aventura extraconjugală cu Ciprian Marica.

”Am văzut un articol foarte frumos în care Anamaria Prodan a declarat despre mine faptul că sunt și eu mamă, am și eu dreptul la viață, am doi copii, că sunt o femeie care trebuie lăsată în pace. Nu am avut ocazia să îi mulțumesc pentru asta”, a mai spus Ana Muntean, amintindu-și de sprijinul primit de la cunoscuta impresară.