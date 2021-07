Marian Manole, fratele Madalinei Manole, a anuntat pe pagina sa de Facebook ca Petru Mircea l-a anuntat ca il va da in judecata daca va continua sa posteze pe retelele de socializare fotografii cu artista sau cu casa din Otopeni.

Au trecut 11 ani de la moartea Madalinei Manole, iar conflictul declansat atunci intre rudele artistei si Petru Mircea nu s-au stins nici acum. Madalina Manole este marca inregistrata, iar drepturile apartin fostului sot al artistei. Este motivul pentru care Marian Manole teoretic nu ar mai avea voie sa se foloseasca de acest nume in spatiul public.

Ads

"Dragi fani ai MADALINEI, incepand de azi, de maine sau poimaine, voi renunta la acest cont de Facebook dedicat surorii mele! Puiucul, fostul meu cumnat, ma da in judecata!Principalele capete de acuzare,sunt:1).Postez poze cu, casa lui.2).Postez poze cu, copilul lui.3).POSTEZ POZE CU SOTIA LUI, MAGDA! Si spune el, ca este ILEGAL! SOCANT!!! Postez poze cu MAGDA, sora mea, nevasta lui, adica cu artista Madalina Manole!Magduta ii spunea parintii mei!El ii spunea Magda!Normal!Fanii, Madalina!Mai nou, Madalina Manole este brand inregistrat! Drepturile folosirii acestui brand ii apartin lui!

Oricine vrea sa faca ceva in memoria artistei trebuie sa i se adreseze lui!Eu am trecut peste el!Mi se rupe de dansul!Este sora mea si nici o lege din tara asta nu mi interzice sa folosesc numele ei de scena, sa postez imagini cu ea!El vrea sa mi bage pumnul in gura ca sa se astearna linistea peste acest caz! Il deranjeaza ca si dupa 11 ani de la MOARTEA ei se vorbeste despre Ea! Ce sa fuk? Voi incepe sa postez numai si numai despre mine, viata mea, glume, bancuri, cafelute de dimineata, inimioare, sport, filme,orice! N-ar fi rau!", este mesajul fratelui Madalinei Manole.

Acesta a anuntat ca se pregateste de proces, motiv pentru care va fi nevoit sa scoata la licitatie cateva lucruri pe care le are de la sora sa pentru a face rost de bani pentru a-si plati un avocat care sa-l reprezinte in procesul intentat de Petru Mircea.

"Ma pregatesc de procese! Cu dansul! N-am bani de avocati! O sa scot la licitatie cateva lucruri care le mai am de la ea, cateva CD uri,fotografii, un tablou mare, cateva mici, dar cred ca ma voi reprezenta singur in instanta! Trebuie sa infrunt "balaurul"!Sau facem cheta, punem mana de la mana si ii oferim "saracului" ceva, numai ca sa ne dea voie sa nu o ingropam pe Madalina Manole definitiv! Sa mai existe! Stati, ca n-am zis nimic de copil! Copilul lui!Este ilegal sa postez imagini cu copilul Madalinei!Hmm! Puiucule, sa ne traiesti! Esti o mare personalitate!", a anuntat Marian Manole pe pagina sa de Facebook.

Contactat telefonic, Marian Manole a explicat ca a aflat ca va fi actionat in judecata prin intermediul unui prieten, dar a explciat ca deocamdata nu a primit niciun document oficial in acest sens. Totul ar fi pornit, spune barbatul din momentul in care acesta i-a trimis o serie de fotografii lui Petru Mircea cu mormantul Madalinei Manole de la Ploiesti. Fotografiile erau insotite de un mesaj in care Marian Manole in cerea cumnatului sau sa intervina pentru a face o serie de reparatii la monumentul din marmura care s-a degradat in timp.

Ads

"Nu este nimic oficial. Mesajul a fost transmis unui var de-al meu duminica seara. Eu nu tin legatura cu individul acesta (Petru Mircea n.r.) pentru ca m-a blocat peste tot. Duminica s-a facut curat la mormantul sotiei lui surorii mele. O femeie a muncit acolo de dimineata pana seara si a albit marmura. El nu prea vine la mormant, iar marmura si mormantul sotiei lui s-au deteriorate rau, dar pe el nu-l intereseaza sa faca niste reparatii, sa spele si am pus eu pe cineva.

Dupa ce s-a facut curatenia definitiva l-am rugat pe varul meu sa-i transmita niste poze cu mormantul, si sa-i spuna sa mai retuseze el niste lucruri. Mai are de facut scrisul, felinarele unde se pun candele. A transmis mesaj inapoi varului meu cu urari sanatate femeii respective care s-a ocupat, iar mie mi-a transmis ca ma chema in judecata pentru ca postez imagini cu casa lui, cu copilul lui si cu nevasta lui, iar acest lucru este ilegal", a explicat Marian Manole.

Marian Manole a precizat ca nimeni si nimic nu-l va putea impiedica sa impartaseasca cu fanii artistei fotografiile din arhiva personala a familiei Manole sau sa distribuie pe retelele de socializare fotografii sau inregistrari publice cu sora sa.

Ads

"Cat trebuie sa-i dau sa pun poze cu artista Madalina Manole, cu sora mea, sotia lui? Cat?"

Marian Manole a explicat ca deja ar avea la politie o plangere facuta de un colaborator al lui Petru Mircea din cauza postarilor pe paginile de Facebook unde fostul sot al Madalinei Manole este injurat de fanii artistei.

"Politistii de la Sectia 3 din Ploiesti mi-au spus ca nu este o plangere penala, este doar o avertizare, nici eu nu am inteles exact. Daca mai continui el isi va transforma sa plangerea respecitva intr-o plangere penala, ceva de genul acesta", a explicat Marian Manole.

Fratele Madalinei spune ca relatiile cu cumnatul sau nu s-au imbunatatit de la moartea artistei, ba mai mult, el nu a reusit sa-si mai vada nepotul, acum in varsta de 12 ani.

"Am ramas ultimul sa port acest razboi, dupa ce l-a dus mama si apoi tatal meu", a concluzionat Marian Manole.

Madalina Manole a murit in data de 14 iulie 2010. Ea a fost gasita fara suflare in vila sa de la Otopeni, dupa ce s-a otravit cu furadan.