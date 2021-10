Cântăreața Elena Merișoreanu a fost internată la spitalul Matei Balș după ce a fost depistată pozitiv cu virusul SARS COV 2.

Ea s-a externat după nouă zile de la internare și se simte bine. Elena Merișoreanu a povestit pentru Impact.ro despre experiența de la Matei Balș:

"Eu am avut noroc cu vaccinul, la vârsta mea, cu ce probleme de sănătate am, puteam să nu mai fiu. Îngrijirea celor din spital m-a lăsat fără cuvinte, de la femeia de serviciu până la doctori, asistente. Au răni de la măști, iar pe doamna doctor nu am mai recunoscut-o, când la externare și-a dat masca jos. Oamenii aceștia chiar muncesc”.

”Am colegi care mi-au zis că am stat acolo că m-au plătit. Nu le doresc să ajungă și ei la spital, să vadă cum e. Boala asta e parșivă”, a mai spus Elena Merișoreanu pentru sursa citată.

Și Monica Anghel a trecut cu bine peste boală, ea neavând nevoie de internare. Ea le-a mulțumit tuturor celor care i-au trimis pe facebook mesaje de încurajare.

