Povestea senzațională a inginerului cu origini românești care a revoluționat industria auto din SUA: John DeLorean, fiul lui Zaharia Delorean din Șugag

Zaharia Delorean a fost unul din milioanele de europeni care au migrat în SUA la începutul secolului XX, pentru o viață mai bună. Numele acestuia avea să devină celebru peste ocean ca urmare a activității în industria auto a fiului său, John Zachary DeLorean.

Zaharia Delorean s-a născut și crescut în comuna Șugag, unde a lucrat pentru o perioadă de timp la o moară. La vârsta de 20 de ani a emigrat în SUA, unde a stat mai întâi în Montana și Indiana, după care s-a mutat în Michigan. S-a căsătorit cu Kathryn, o femeie de origine maghiară, emigrantă din Australia.

În perioada când s-a născut John Zachary, tatăl acestuia era angajat ca organizator sindical la fabrica Ford Motor Company. Cunoștințele sale slabe de limba engleză și lipsa de educație l-au împiedicat să obțină o muncă mai bine plătită. Când nu avea ce face la Ford, lucra ocazional ca tâmplar. Soții Delorean au divorțat în 1942. De al acest moment, John l-a văzut tot mai puțin pe tatăl său, care a devenit dependent de droguri și alcool.

În judeţul Alba, în zona oraşului Sebeş, există mai multe familii care poartă numele Delorean. Cel puţin unul dintre membrii acestora a încercat şi reuşit în urmă cu mai bine de 10 ani să ia legătura cu reprezentanţi ai familiei DeLorean din America. Florin Delorean şi-a amintit că pe peretele casei bătrâneşti a familiei sale din Şugag existau două fotografii de la nunta unui frate de-al bunicului sau din SUA de la începutul secolului XX, pe care bunicul său îl numea ”Americanu”.



Acesta a spus că Zaharia Delorean a trimis la un moment dat bani din SUA pentru a-şi cumpăra un teren la Şugag. Florin Delorean a trimis fotografiile din casa bătrânească unei fiice a lui John DeLorean, care a recunoscut-o pe bunica sa, Kathryn. Ulterior a făcut schimb de fotografii cu o altă verişoară din SUA.

Cariera la General Motors

John Zachary DeLorean a devenit celebru în Statele Unite pentru construirea celebrei maşini Pontiac GTO. Acesta are la activ mai multe perfomanţe în industria auto, precum Pontiac Firebird, Pontiac Grand Prix, Chevrolet Vega şi celebrul DeLorean DMC-12, care a apărut şi în seria SF realizată după anul 1985 , “Înapoi in viitor” (Back to the Future), în care rolul principal a fost deţinut de Michael J. Fox.

John a fost cel mai mare dintre cei patru copii ai lui Zaharia. S-a născut pe 6 ianuarie 1925 în Detroit, Michigan. Pentru a-şi ajuta mama şi cei trei fraţi, a muncit încă din timpul studiilor la compania Chrysler, iar, datorită implicării şi talentului său, după un an a primit o slujbă la compania Packard Motor, unde era plătit cu 14.000 de dolari.

Cariera sa a luat un real avans când cei de la General Motors care i-au oferit un post de asistent, pe un salariu de 16.000 de dolari. Cea mai importantă contribuţie pe care acesta a avut-o a fost la celebra maşină Pontiac GTO (Gran Turismo Omologato), denumită după Ferrari 250 GTO. De la lansarea în 1974, popularitatea maşinii şi vânzările au crescut foarte mult în următorii ani. DeLorean a primit aproape tot creditul pentru crearea primului „muscle car” american. În 1972 a ajuns să ocupe poziţia de vicepreşedinte al întregului grup.

Istoria scurtă a DeLorean Motors

Un an mai târziu, acesta a decis să-şi deschidă propria sa fabrică de maşini , DeLorean Motors. Un prototip de maşină a fost prezentat la mijlocul anului 1970, numit DeLorean Safety Vehicle (DSV), a cărei caroserie a fost creată de Giorgetto Giugiaro. Maşina a intrat în producţie sub denumirea de DMC-12, dar era cunoscută ca DeLorean. Caroseria mașinii folosea oțel inoxidabil și avea uși asemănătoare aripilor de pescăruș.

Uzina de producție pentru construirea noii mașini a fost construită în Dunmurry, o suburbie a Belfastului, în Irlanda de Nord, cu stimulente financiare substanțiale din partea statului irlandez, de circa 100 de milioane de lire sterline. Fabrica a produs în cele din urmă aproximativ 9.000 de mașini. În 1980, un catalog American Express prezenta o reclamă pentru o DeLorean placată cu aur de 24 de karate. Potrivit anunțului, doar 100 urmau să fie fabricate și vândute cu 85.000 de dolari. În total, doar 4 au fost achiziționate efectiv.

Întârzierile în producție determinate și de slaba calificare a muncitorilor au făcut ca DeLorean să nu ajungă pe piața de consum până în ianuarie 1981, iar, între timp, piața de mașini noi a scăzut considerabil din cauza recesiunii economice din 1980, din SUA. Acest lucru a fost agravat de recenzii critice din partea specialiștilor și a publicului, care au considerat că unicitatea stilului lui DeLorean nu compensează prețul mai mare și puterea mai mică față de alte coupe-uri sport de pe piață. Până în februarie 1982, mai mult de jumătate din cele aproximativ 7.000 de mașini DeLorean produse au rămas nevândute. DMC avea datorii de 175 de milioane de dolari, iar fabrica Dunmurry a fost plasată sub supraveghere în justiție.

După ce a intrat în administrare judiciară, DMC a produs alte 2.000 de mașini până la arestarea lui John DeLorean, de la sfârșitul lunii octombrie 1982, pentru trafic de droguri, moment în care au fost demarate procedurile de lichidare și fabrica a fost confiscată de guvernul britanic.

În 1984, cu ajutorul unor costisitori avocaţi americani, DeLorean era scos de sub orice acuzaţie, pe motiv că fapta n-ar fi existat dacă FBI-ul nu l-ar fi provocat pe afacerist. În 1999, americanul cu sânge românesc și-a declarat falimentul personal. A murit în 2005, la vârsta de 80 de ani, în urma unui accident vascular. Mașinile produse de acesta au rămas, însă, în istoria SUA. Și astăzi, pe drumurile americane pot fi văzute exemplare de mașini DeLorean.