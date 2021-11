Actorul Dean Stockwell a murit. Vedeta filmelor „Dune” sau „Quantum Leap” avea 85 de ani VIDEO

Dean Stockwell a câștigat o nominalizare la Oscar pentru actor secundar în filmul din 1988 „Married to the Mob” FOTO Facebook / Dean Stockwell

Dean Stockwell, actorul american cu o carieră de peste 70 de ani, a murit duminică, 7 noiembrie la vârsta de 85 de ani.

Surse apropiate actorului spun că acesta a murit liniștit, acasă în somn.

Ads

Printre cele mai bune apariții ale sale s-a numărat un rol principal în seria SF „Quantum Leap”, „Air Force One” și filmele lui David Lynch „Dune” și „Blue Velvet”.

Născut ca Robert Dean Stockwell în martie 1936, Stockwell și-a început cariera în copilărie la studiourile Metro-Goldwyn-Mayer. Prima sa apariție cunoscută în film a fost în „Valley of Decision” în 1945. Alte titluri timpurii au inclus „Anchors Aweigh” și „The Green Years”.



Probabil că cel mai mare rol al lui Stockwell a fost cel al amiralului „Al” Calavicci în serialul științific NBC „Quantum Leap”, care a durat cinci sezoane între 1989 și 1993. Personajul afemeiat a fost imaginea pentru rolul lui Scott Bakula ca Dr. Sam Beckett, un fizician care s-a angajat în experimente spațiu-timp.

Rolul i-a adus lui Stockwell mai multe nominalizări la Primetime Emmy și la Globurile de Aur, cu un Glob câștigat în 1990 pentru „cea mai bună interpretare a unui actor într-un rol secundar într-un serial, miniserie sau film realizat pentru televiziune”. Stockwell a primit o stea pe Walk of Fame din Hollywood pe 29 februarie 1992.

Stockwell a câștigat o nominalizare la Oscar pentru actor secundar în filmul din 1988 „Married to the Mob”. Înainte de asta, a fost de două ori cel mai bun actor la festivalul de film de la Cannes, în 1959 și 1962. Prima dintre acestea a fost pentru „Compulsion”, în care Stockwell a reluat un rol pe care îl jucase anterior la Broadway.

Stockwell a intrat și a părăsit cariera sa de actor. În anii 1960, s-a alăturat grupului de hippie Topanga Canyon, consuma droguri și participa la petreceri cu mult sex. La începutul anilor 1980, după ce a devenit deprimat din cauza reluării carierei sale de actor, Stockwell a obținut o licență imobiliară și s-a mutat de la Hollywood.

Ads

Ceea ce a urmat au fost roluri în unele dintre filmele definitorii ale epocii. Printre acestea se numără „Paris, Texas” de Wim Wenders, „To Live and Die in L.A.”, „The Rainmaker”, „The Player” de Robert Altman, „Married to the Mob” și cele două filme Lynch.

El a continuat să aibă roluri recurente în seria „Battlestar Galactica” și „The Tony Danza Show”.