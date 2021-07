Courtney Love a publicat o fotografie inedita cu Kurt Cobain si fiica lor Frances Bean FOTO

Cantareata Courtney Love are o fata cu Kurt Cobain FOTO Facebook/ Courtney Love

Cantareata Courtney Love a publicat sambata, pe Instagram, o fotografie cu Kurt Cobain, liderul formatiei Nirvana care a murit in 1994, privindu-si fiica Frances Bean, nascuta in 1992.

In fiecare an, pe 20 februarie, cantareata celebreaza aniversarea muzicianului, care s-a sinucis in aprilie 1994, la varsta de 27 de ani.

Ads

Fiica lor, nascuta in 1992, Frances Bean Cobain a publicat si ea pe contul sau, imagini cu tatal pe care l-a cunoscut atat de putin.

In 2015, mama si fiica au coprodus un documentar pasionant despre artist, numit "Kurt Cobain: Montage of Heck", oferind regizorului numeroase documente inedite.

Obiecte legate de Kurt Cobain continua sa fascineze. Un autoportret infantil al muzicianului, a fost vandut cu 280.000 de dolari la licitatie, pe 13 iunie, in timp ce chitara, cu care a cantat in celebrul concert MTV Unplugged, a fost adjudecata la 6 milioane de dolari.

In mai, o suvita din parul lui Kurt Cobain, taiata in timpul turneului "Bleach" al formatiei Nirvana, (primul album al grupului, in 1989), a fost vanduta cu mai mult de 14.000 de dolari.

In 2019, puloverul verde, gaurit, pe care l-a purtat tot in timpul concertului Unplugged, a fost vandut cu 334.000 de dolari.