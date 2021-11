Cartea lui Nuțu Cămătaru bate toate recordurile și este sold-out după 48 de ore. Ce profit a făcut

Cartea lui Nuțu Cămătaru s-a bucurat de o vânzare record, a anunțat sâmbătă, 27 noiembrie, Codin Maticiuc, cel care a și scris-o.

15 mii de exemplare au fost vândute în doar 48 de ore.

„Suntem oficial SOLD-OUT de ieri.

Îmi pare rău și vreau să vă explic cum s-a întâmplat. Consumatorul de Suflete a fost un bestseller la vremea lui și a vândut 14.000 de exemplare în primul an. Dresor de lei și de fraieri - Viața lui Nuțu Cămătaru a vândut 15.000 de exemplare în două zile. Efectiv nu am avut cum să prevăd nivelul acesta de vânzări.

Tirajul 2 a intrat la print, 30.000 de exemplare de data aceasta dar nu știu nici ăsta cât ne va ține așa că vă rog, dacă vreți sa fiți siguri că o să aveți un exemplar, dați PRECOMANDA de azi. Toate precomenzile vor fi onorate. Așa s-a întâmplat și la tirajul 1, cine a avut încredere în mine și a dat precomanda a primit cartea în câteva ore de la lansare”, a transmis Codin Maticiuc.

Un exemplar costă 50 de lei. Cartea a făcut un profit de 150 de mii de euro, în doar două zile, potrivit romaniatv.ro.

Codin Maticiuc a lansat pe 24 noiembrie, o carte dedicată interlopului Nuțu Cămătaru, liderul clanului Cămătaru.

Maticiuc spune că a primit acceptul lui Nuțu de a sta în preajma sa în ultimii cinci ani și așa s-a născut această carte.

"Am realizat că este un subiect prin 2014 când, aflându-mă la Miami, pe prima pagină a ziarului Miami Herald era Nuțu Camataru. Abia în 2017 am găsit o cunoștință comună care m-a dus la Nuțu.

Am reușit să-l conving să mă lase să îi aflu povestea. 5 ani de zile am stat pe lângă el de la nunți și petreceri până la închisori. Am fost cu el să-și viziteze fiul, aflat în pușcărie pe atunci, l-am însoțit la Curtea Supremă unde a fost și condamnat. L-am vizitat la Jilava, penitenciarul din Ploiești și la cel din Găești.

Am văzut și condițiile generale din penitenciare dar și cele speciale pentru clanuri și îndeosebi pentru Inamicul Public Numărul Unu.

5 ani de zile. 5 ani de când am intrat în lumea lui, i-am cunoscut deopotriva anturajul și dușmanii, poveștile și familia. 5 ani de când am primit un acces într-o lume paralelă, a adevăraților băieți răi. 5 ani de zile în care am fost martorul tăcut al unor răfuieli și reglări de conturi cum nu mi-am putut imagina ca există, narate cu lux de amănunte de leaderul clanului Cămătaru", a scris Maticiuc pe Facebook.